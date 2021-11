Zavádza sa lockdown pre nezaočkovaných, oznámil premiér

Bratislava 18. novembra (TASR) - Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných, oznámil to vo štvrtok premiér Eduard Heger (OĽANO). Nový COVID automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Nezaočkovaní sú podľa jeho slov momentálne najohrozenejší, robia to pre ich ochranu. Hromadné podujatia budú podľa neho len pre zaočkovaných, no sprísni sa režim. Nezaočkovaní budú môcť chodiť do tzv. esenciálnych obchodov, nebudú môcť chodiť do nákupných centier či reštaurácií.Premiér vysvetlil, že nový COVID automat zavádzajú pre stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach, platiť bude od pondelka (22. 11.). Zdôraznil, že pôjde o dočasné riešenie, očakáva, že to bude trvať tri týždne. Následne by mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných. Avizuje posilnenie kapacít v očkovacích centrách, preto vyzval nezaočkovaných dať sa zaočkovať, aby mohli potom využívať uvoľnenia.Zrovnoprávniť sa má postavenie kompletne očkovaných a tých, ktorí sú v lehote do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19. Pôjde o kategóriu s označením OP.povedal premiér po rokovaní vlády.Heger je presvedčený, že očkovanie je jedinou cestou von z pandémie. Vyzval občanov zaočkovať sa." povedal.V prípade skupiny ľudí, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať, upozornila členka konzília Elena Prokopová na fakt, že kontraindikácií nie je veľa a sú za ne považované tie, ktoré sú uvedené v súhrnnej informácii o lieku príslušnej vakcíny.objasnila. Dodala, že sa pripravuje aj široká osveta o tejto téme.Konzílium odborníkov podľa neho vyhodnocuje dáta na dňovej fáze. Avizuje, že keď sa situácia zlepší, bude sa uvoľňovať.povedal Heger.Nápor na nemocnice je podľa neho obrovský, chýbajú pľúcne ventilácie i miesta na JIS.vyhlásil premiér a poďakoval všetkým lekárom za ich výkon.