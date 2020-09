Bratislava 9. septembra (TASR) - Zaviesť by sa mohla ďalšia zbraňová amnestia. Návrh poslancov Národnej rady (NR) SR zo Smeru-SD v stredu odsúhlasila vláda. Predmetnú novelu zákona o strelných zbraniach a strelive parlament posunul do druhého čítania.



Amnestia by mohla platiť od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou.



Vytvoriť má časovo obmedzené obdobie, počas ktorého bude možné na ktoromkoľvek policajnom útvare odovzdať dobrovoľne zbraň kategórie A, B alebo C, ako aj strelivo do nej za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania.



Predkladatelia vysvetlili, že by tak mala zaniknúť trestnosť nedovoleného ozbrojovania tým osobám, ktoré bez povolenia držia zbrane alebo strelivo a v stanovenej lehote ich odovzdajú do úschovy Policajnému zboru.



Poslanci argumentujú výsledkami doterajších troch zbraňových amnestií. Hovoria o preventívnom význame. Pripomenuli, že počas doterajších zbraňových amnestií sa celkovo odovzdalo 10.865 zbraní a 82.010 kusov streliva, medzi nimi aj zbrane z 19. storočia, ale aj z prvej a druhej svetovej vojny.