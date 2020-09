Zdravotné poisťovne by mali na rezervy použiť zo zisku viac peňazí

Bratislava 30. septembra (TASR) - Zdravotné poisťovne majú v prípade zisku použiť v budúcnosti viac zdrojov na tvorbu rezervného fondu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú v stredu schválila vláda. Ministerstvo zdravotníctva to zdôvodňuje potrebou dostatočných rezerv.



"Vzhľadom na možné negatívne výkyvy makroekonomického prostredia a nutnosť mať k dispozícii dostatočné rezervné zdroje na krytie týchto nepredvídateľných výkyvov prostredia a následné krytie strát zdravotnej poisťovne sa zvyšuje miera povinnej tvorby rezervného fondu na 30 percent," uviedlo v návrhu. Zároveň sa navrhuje povinnosť použitia rezervného fondu iba na krytie strát.



Zdravotné poisťovne môžu tvoriť zisk od augusta 2011, keď im to opätovne umožnila vláda Ivety Radičovej (ex SDKÚ-DS). Tvorbu zisku im zakázal prvý kabinet Roberta Fica v roku 2008. Právna norma však narazila na Ústavný súd SR. Zdravotné poisťovne tak dostali znova možnosť tvoriť zisk, avšak s podmienkami.



Legislatívna úprava rieši aj presun kompetencií v súvislosti s platobným systémom pre nemocnice, tzv. DRG systémom, z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na ministerstvo zdravotníctva. Dôvodom má byť zefektívnenie systému a naplnenie programového vyhlásenia vlády SR.



Novela zákona upravuje aj kontrolu poskytovania zdravotnej starostlivosti. "Umožňujeme, aby podnet na výkon dohľadu mohla podať blízka osoba takého človeka, ktorému mohlo byť ublížené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Priznáva sa jej aj právo oboznámiť sa so začatím výkonu dohľadu a s výsledkom dohľadu.



Novela upravuje aj práva poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorému sa priznáva právo pripomienkovať závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zároveň sa majú zvýšiť pokuty poskytovateľov v prípade, že zdravotnú starostlivosť neposkytli správne. Úrad má dostať aj možnosť pokutovať zlé vedenie zdravotnej dokumentácie.