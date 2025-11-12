< sekcia Slovensko
Vláda: Zmluva s Českom by mohla zlepšiť policajnú spoluprácu krajín
Novelizujú sa ňou dohody medzi krajinami staršie ako 20 rokov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. novembra (TASR) - Nová zmluva o policajnej spolupráci medzi Slovenskom a Českom by mohla zlepšiť činnosť bezpečnostných zložiek krajín. Novelizujú sa ňou dohody medzi krajinami staršie ako 20 rokov. Vyplýva to z návrhu zmluvy, s ktorou vláda na svojom stredajšom rokovaní vyslovila súhlas. Zmluvu musí ešte odobriť parlament aj prezident Peter Pellegrini.
„Páchatelia organizovanej trestnej činnosti používajú čoraz sofistikovanejšie a rafinovanejšie spôsoby páchania trestnej činnosti a cezhraničné pôsobenie pre nich nepredstavuje žiadny problém. Len vzájomná spolupráca medzi štátmi môže účinne zintenzívniť boj proti organizovanej trestnej činnosti. V priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, kde neexistujú kontroly na vnútorných hraniciach, možno vysokú úroveň bezpečnosti zabezpečiť len prostredníctvom silnej policajnej a justičnej spolupráce medzi členskými štátmi,“ uviedlo v materiáli ministerstvo vnútra, ktoré ho na rokovanie vlády predložilo.
Medzi formy spolupráce by mohlo patriť najmä zdieľanie informácií medzi policajnými zložkami či colnými úradmi oboch krajín. Spolupracovať by mohli aj pri pátraní po osobách či veciach. Zmluva však nevymedzuje všetky oblasti, pri ktorých môžu polície spolupracovať.
„Orgány zmluvných strán môžu spolupracovať aj inými formami, ako sú uvedené v tejto zmluve, ak sú tieto formy spolupráce plne v ich pôsobnosti a sú prípustné podľa právnych predpisov zmluvných strán,“ uvádza sa v návrhu.
Návrh okrem toho definuje aj špeciálne formy spolupráce. Medzi ne by mohlo patriť napríklad spoločné nasadenie. „Orgány zmluvných strán môžu, s cieľom zintenzívnenia spolupráce podľa tejto zmluvy, v prípade potreby zriaďovať trvalo alebo na určitý čas spoločné hliadky, spoločné kontrolné skupiny a spoločné pátracie skupiny,“ napísalo ministerstvo v predloženom dokumente. Českí a slovenskí policajti by sa mohli zúčastniť aj na spoločných zásahoch, cezhraničnom pátraní i prenasledovaní.
V stanovených prípadoch by mohli tiež prekračovať štátne hranice. V niektorých prípadoch pri tom môžu využiť aj vizuálne a zvukové výstražné zariadenia.
Cudzineckú políciu personálne posilnia, vzniknú veľkokapacitné centrá
V Bratislave a Banskej Bystrici vzniknú nové veľkokapacitné centrá cudzineckej polície. Ministerstvo vnútra SR sa pre tento krok rozhodlo v súvislosti s náporom, ktorý cudzinecká polícia registruje v roku 2025. Posilnené by mali byť aj viaceré oddelenia. Vyplýva to z návrhu na posilnenie personálneho stavu oddelení cudzineckej polície Policajného zboru, ktorý v stredu schválila vláda. Spracovateľnosť žiadostí je na cudzineckej polícii podľa dokumentu aktuálne na úrovni približne 60 až 70 percent.
„Budúci rok automobilka Volvo ohlásila nábor nových zamestnancov, kde sa predpokladá ďalší príjem štátnych príslušníkov z tretích krajín. Automobilka Volkswagen od septembra prijíma nových zamestnancov, do konca roka 2026 plánuje zamestnať viac ako 4.000 štátnych príslušníkov z tretích krajín. Prijímanie štátnych príslušníkov z tretích krajín očakávame aj v iných sektoroch (kamiónová doprava, ošetrovateľky, opatrovateľky, baterkáreň Šurany); taktiež už prebieha prijímanie nových študentov zo zahraničia od septembra 2025 v plánovanom počte 10.000 až 12.000,“ uviedol rezort v materiáli.
Kapacitnú situáciu označil rezort vnútra za naliehavú. Ako pripomenul, Slovensko bude čeliť ešte vyššiemu náporu na cudzineckú políciu v blízkej budúcnosti i pre zrušenie mimoriadnej situácie na území krajiny v spojitosti s vojnou na Ukrajine. Po zrušení mimoriadnej situácie bude musieť o obnovenie pobytu v krajine požiadať minimálne 60.000 cudzincov.
Situáciu podľa rezortu skomplikuje aj zrušenie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny. Približne 130.000 osôb bude musieť prejsť na iný druh pobytového statusu. Ministerstvo vnútra upozornilo, že to bude spojené s administratívnou záťažou.
Kapacitné posilnenie by podľa materiálu malo v tomto roku stáť štát necelých 300.000 eur. Na budúci rok rezort vnútra počíta s nákladmi vo výške takmer 2,8 milióna eur.
Rezort vnútra má na vznik veľkokapacitných centier vytypované aj priestory. Kapacity cudzineckej polície plánuje posilniť stovkou zamestnancov. Polovica z nich by bola pridelených do bratislavského centra a oddelení cudzineckej polície na západe krajiny, 25 by pôsobilo v banskobystrickom centre a oddeleniach stredného Slovenska. Zvyšok by posilnil personálne kapacity na východnom Slovensku.
Veľkokapacitné centrá budú spracovávať spisový materiál zasielaný príslušnými oddeleniami cudzineckej polície. Rezort vnútra plánuje okrem takéhoto posilnenia kapacít aj otvorenie ďalších vybavovacích okienok či predĺženie stránkových hodín úradov.
