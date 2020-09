Vláda bude diskutovať o hazardných hrách i politickej reklame

Bratislava 9. septembra (TASR) – Obce by mohli na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách z dielne koaličných poslancov parlamentu, s ktorou sa bude v stredu na svojom rokovaní zaoberať vláda. V programe sú zaradené aj ďalšie poslanecké novely zákonov, či správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2019.



Podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho hazardné hry je podľa predkladateľov nadbytočná. Zloženie samosprávnych zastupiteľstiev vyjadruje podľa nich vôľu obyvateľov, ktorí cez komunálne voľby udelili poslancom mandát na ich zastupovanie. Argumentujú tiež, že právne poriadky členských štátov Európskej únie nepodmieňujú zákaz hazardu predložením petície obyvateľov obce.



Politická reklama by sa mohla vysielať aj počas kampane v rámci volieb do orgánov územnej samosprávy. O možnosti, ktorú pripúšťa návrh novely zákona o volebnej kampani z dielne koaličných poslancov, bude diskutovať vládny kabinet. Podľa návrhu legislatívnej úpravy, ktorú predložili koaliční poslanci, by vysielací čas mohli získať kandidáti na predsedu samosprávneho kraja, primátora mesta, starostu obce či mestskej časti a politická strana, ktorá v týchto voľbách podá kandidátnu listinu. Novelou by sa umožnilo aj vysielanie reklamy kandidátov na poslancov zastupiteľstiev. Predkladatelia tvrdia, že regionálne a lokálne médiá nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá býva zhrnutím volebných programov a zámerov kandidátov. Navrhujú preto, aby RTVS a iný vysielateľ s licenciou mohli vyhradiť najviac 20 hodín času na politickú reklamu v rozhlasovom vysielaní a najviac 20 hodín v televíznom vysielaní.



Témou rokovania bude aj zavedenie ďalšej zbraňovej amnestie. Novelu zákona o strelných zbraniach a strelive predložili poslanci Smeru-SD. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou.



Pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku by sa mala odstrániť krivda, ktorá vznikla ženám ročníkov 1957 až 1963. Vyplýva to z návrhu zákona o sociálnom poistení koaličných poslankýň, ktorý v stredu prerokuje vláda. Podľa autoriek nebolo ženám týchto ročníkov do dôchodku spravodlivo odpočítané obdobie pol roka na základe ústavného princípu za každé jedno vychované dieťa.