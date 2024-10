Vláda:Kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy by sa malo zmeniť

Bratislava 2. októbra (TASR) - Kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy (VŠ) by sa malo zmeniť. Minister školstva má vymenúvať o jedného člena menej ako akademický senát. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú vláda schválila na stredajšom zasadnutí.



"Cieľom návrhu je úprava najzásadnejších otázok, ktoré spôsobujú vysokým školám problémy v praxi, javia sa ako neefektívne a komplikujú a predlžujú rozhodovacie procesy," uviedlo ministerstvo školstva. Upraviť chce tiež lehoty na vyhlásenie voľby rektora, pôsobnosť akademického senátu, spôsob obsadzovania miest vedúcich zamestnancov verejnej VŠ či obsadzovanie funkčného miesta docenta a profesora.



Verejná VŠ a ministerstvo by zverejnili na svojom webe výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na príslušných členov správnej rady najmenej tri mesiace pred skončením sa funkčného obdobia príslušného člena. Rezort navrhuje aj určiť lehotu na predkladanie návrhov, ktorá má byť najmenej jeden mesiac. Ak členstvo v správnej rade zanikne pred uplynutím funkčného obdobia, výzvu by mali podľa návrhu zverejniť bezodkladne.



Navrhuje takisto zmeny súvisiace s vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. VŠ by si mohla požiadať o vypracovanie hodnotiacej správy, ktorá posúdi, či jej vnútorný systém a jeho implementácia sú v súlade so štandardmi pre vnútorný systém, aj právnickú osobu, ktorá je členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania alebo je zapísaná v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.