Legislatívu k nezákonnej sterilizácii má rezort spraviť do konca roka

Bratislava 21. mája (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR by malo najneskôr do konca decembra predložiť návrh zákona, ktorý zohľadňuje odporúčanie Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie, a to smerom k legislatíve týkajúcej sa riešenia dôsledkov nútenej sterilizácie. Uvádza to Štrnásta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorú na svojom stredajšom zasadnutí schválila vláda.



„Návrh zákona je zaradený aj do plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2025, to znamená do konca decembra 2025 by mal byť návrh predložený na rokovanie vlády,“ uviedli predkladatelia v správe.



Rezort spravodlivosti ešte na konci marca informoval, že príprava návrhu zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom, je vo finálnej fáze. Ministerstvo priblížilo, že návrh zákona bol prerokovaný s rezortom zdravotníctva i financií, rovnako aj so zástupcami Verejného ochrancu práv a Úradu splnomocnenca Slovenskej republiky pre rómske komunity.



V periodickej správe pripomenuli predkladatelia, že vláda sa v roku 2021 ospravedlnila ženám, ktoré podstúpili sterilizáciu v rozpore s právom. Rovnako sa do parlamentu dostali legislatívne návrhy na odškodnenie nezákonne sterilizovaných žien, návrhy však neboli prerokované, resp. neboli schválené do ďalšieho čítania.



Periodickú správu vypracovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na základe podkladov vecne príslušných štátnych orgánov a v súlade s konkrétnymi odporúčaniami výboru OSN, prijatými v auguste 2022 po posúdení predchádzajúcej periodickej správy o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Aktuálna správa sumarizuje kroky vlády v oblasti predchádzania rasovej diskriminácii za obdobie rokov 2022 až 2025.