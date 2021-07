Vláda má rokovať o odvolaní štátneho tajomníka agrorezortu

Bratislava 14. júla (TASR) – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Martin Fecko má skončiť svojom poste. Návrh na jeho odvolanie predložil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) na stredajšie rokovanie vlády.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predkladá na rokovanie kabinetu sľúbené naviazanie projektu podpory na udržanie zamestnanosti v čase krízovej situácie (Prvá pomoc) na COVID automat.



Envirorezort predložil návrhy na vyhlásenie chránených území. Na Slovensku by mali vzniknúť tri chránené areály - Horný tok Chotčianky, Horný tok Výravy, Laborec, dve prírodné rezervácie - Brezové a Pokoradzské jazierka a národná prírodná rezervácia Plavno.



Ministri majú v stredu rokovať aj o odkúpení osempodlažnej ubytovne a susediacej reštaurácie Fatranka v okrajovej časti Vrútok od Železníc SR bratislavskou spoločnosťou Levice invest. Cena za nehnuteľnosti a pozemky s výmerou 6314 štvorcových metrov by mala byť 1,41 milióna eur.



Vláda by mala prerokovať aj návrh z dielne rezortu obrany, ktorý chce postaviť novú budovu pre Vojenský archív Trnava. Dôvodom je nevyhovujúci stav súčasného objektu. Predpokladané náklady podľa predloženého materiálu ministerstvo predbežne vyčíslilo na 27 miliónov eur bez DPH.



Kabinet sa má zaoberať aj zoznamom úloh a aktivít, ktoré majú zlepšenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska. Medzi úlohami sa nachádza napríklad znovelizovanie vyhlášky o identifikačných kritériách či vyhlášky o kategóriách kybernetických incidentov.