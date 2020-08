Podpredseda vlády pre legislatívu bude mať väčšie kompetencie

Bratislava 19. augusta (TASR) – Podpredseda vlády SR pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina) bude mať v portfóliu kompetencií aj posudzovanie právnych a konzultačných služieb, ktoré využívajú ministerstvá a ďalšie ústredné orgány štátnej správy. Vyplýva to z návrhu na zmenu a doplnenie štatútu podpredsedu vlády SR, ktorý má v stredu schvaľovať vláda.



K Holého právomociam by mala patriť aj možnosť vykonať hĺbkový audit vrátane preverenia právnych vzťahov, musí ho však o to požiadať príslušný minister, respektíve vedúci štátneho orgánu. Naopak, z rozsahu Holého pôsobnosti sa vypúšťa oblasť strategického plánovania a koordinácie strategických projektov určených vládou. Vicepremiér by mal mať po novom aj štátneho tajomníka.



Na svojej 33. schôdzi kabinet prerokuje aj návrh novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorá rieši dopredaj vozidiel. Opatrenie súvisí s faktom, že v dôsledku epidemiologických opatrení boli zatvorené predajne vozidiel, následkom čoho výrazne poklesol predaj, najmä nákladných áut a autobusov. Predajcom tak zostali na skladoch vozidlá, ktoré nebude možné v termíne zaregistrovať. Legislatívna úprava má umožniť predaj v dlhšom časovom období, aby dopredaj v roku 2021 limitovali miernejšie kvantitatívne obmedzenia. Cieľom je predísť škodám pre predajcov vozidiel. Ministerstvo dopravy a výstavby SR navrhuje, aby zákon prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.



Vláda sa bude tiež zaoberať plánom práce do konca roka.