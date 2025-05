Vznikne pracovná skupina pre právnu ochranu verejne činných osôb

Bratislava 15. mája (TASR) - Do 15. júla by mala vzniknúť medzirezortná pracovná skupina k posilneniu právnej ochrany verejne činných osôb a prijatiu opatrení v oblasti verejného priestoru. Zriadenie orgánu odsúhlasila vláda na svojom štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Handlovej.



Zodpovedný za zriadenie skupiny bude minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). V danej veci má spolupracovať s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD), ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS), ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomášom Druckerom (Hlas-SD) i ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuelom Migaľom (nezávislý). Na vzniku skupiny sa majú podieľať i generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a predsedníčka Rady pre mediálne služby Marta Danielová.



Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní kabinetu spresnil, že úlohou skupiny bude „v extrémne krátkom čase“ navrhnúť postup, ako predísť vyprovokovaniu situácií s tragickými následkami. „Aby sa nám nestalo, že sa budeme pozerať ma mŕtveho alebo ťažko zraneného predstaviteľa vládnej koalície alebo sa nám ľudia pomlátia, samozrejme, s cieľom vyprovokovania policajného zásahu a politického zneužitia tohto zásahu proti vláde,“ uviedol Fico.



Rovnako zdôraznil, že musí prísť k zosúladeniu kvalifikácie obsahu verejných prejavov orgánmi činnými v trestnom konaní. „Aby bolo jasné, čo je ešte sloboda prejavu, čo je prípadne priestupok, ale čo je už trestný čin,“ zdôraznil. Efektívnejšie musí byť podľa neho i vyhľadávanie a postih autorov prejavov šíriacich nenávisť a agresiu v spoločnosti. „Tu si každý nemôže rozprávať to, čo chce bez nejakej miery zodpovednosti,“ zdôraznil.



Vláda však nebude podľa jeho slov čakať len na výstupy pracovnej skupiny, avizuje podľa potreby prijatie operatívnych opatrení či legislatívnych úprav v skrátenom konaní, rovnako zdôrazňuje význam osvetových a preventívnych krokov. „Musíme mať pocit, že sme urobili všetko pre to, aby sme minimalizovali to, v akom stave sa spoločnosť v súčasnosti nachádza,“ zdôraznil.



Fico zopakoval informácie z predpoludňajšej bezpečnostnej rady a správu o náraste nenávistných prejavov v spoločnosti o 239 percent. „Sme len kúsok od ďalšej tragédie,“ varoval. „Bezpečnostné zložky sú presvedčené, že na Slovensku sú splnené všetky podmienky, kvalitatívne i kvantitatívne, aby prišlo k ďalšiemu útoku na verejného činiteľa,“ vyhlásil premiér. Zopakoval presvedčenie o tom, že primárnu zodpovednosť za zvyšujúcu sa polarizáciu v spoločnosti majú opozícia a médiá.



Vláda rokuje v Handlovej presne rok po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ku ktorému v tomto meste došlo po vtedajšom výjazdovom rokovaní kabinetu.