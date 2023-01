Vladimír P.: Je neprípustné, aby prokurátor ovplyvňoval verejnú mienku

Bratislava 28. januára (TASR) - Nie je prípustné, aby prokurátor verejne ovplyvňoval verejnú mienku týkajúcu sa vedenia trestného procesu, kde vystupuje ako štátny orgán. Vyhlásil to bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P. v reakcii na tohtotýždňovú tlačovú konferenciu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), kde kritizovali využívanie paragrafu 363.



"V posledných dňoch sledujem mediálne útoky voči mojej osobe zo strany ÚŠP v súvislosti s listom Generálnej prokuratúry SR, ktorým došlo k odstúpeniu môjho podania na Špecializovaný trestný súd," poznamenal. Priblížil, že ho prekvapilo, ako ÚŠP prostredníctvom špeciálneho prokurátora označil odstúpenie jeho podania výrazom "to robí obhajoba, to nerobia prokurátori".



"Vnímam, že sa v celom probléme účelovo zamlčiava, že v mojej trestnej veci došlo k právoplatnému vráteniu prípadu do prípravného konania, t. j. k odmietnutiu obžaloby podanej 'elitným' prokurátorom ÚŠP," povedal. Obžalobu je podľa neho možné vrátiť do prípravného konania výlučne z dôvodu závažných procesných pochybení, najmä z dôvodu porušenia práva na obhajobu.



Vladimír P. vidí za všetkým snahu o zakrytie zlyhania ÚŠP. "A taktiež o ovplyvňovanie verejnej mienky okolo vedenia trestného procesu, kde ÚŠP vystupuje ako štátny orgán," dodal.



Exšéf SIS čelí obvineniam zo zločinu prijímania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.



Stíhajú ho v súvislosti s kauzou SIS. Pôvodné obvinenia v prípade zrušila Generálna prokuratúra SR. Exriaditeľa tajnej služby obvinili z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára. Konkurznému právnikovi súd schválil dohodu o vine a treste.