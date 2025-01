Vládna delegácia SR odcestovala do Bruselu na rokovania o plyne

Bratislava 9. januára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) odcestovali vo štvrtok ráno do Bruselu na bilaterálne rokovania s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) o zastavení tranzitu ruského plynu na Slovensko, informuje spravodajca TASR.



Pôvodné stretnutie sa malo uskutočniť už v utorok aj za účasti ukrajinskej delegácie. Eurokomisia ho však podľa vyhlásenia Úradu vlády SR zrušila pre neúčasť ukrajinskej strany a preplánovala na štvrtok.



Na konci roka 2024 vypršala platnosť zmluvy o tranzite ruského plynu cez územie Ukrajiny. Kyjev sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť. Slovenský premiér v tejto súvislosti avizoval možné prijatie recipročných opatrení v podobe zastavenia dodávok elektrickej energie a krátenia pomoci ukrajinským obyvateľom na našom území. Viackrát tiež varoval pred stratou pol miliardy eur ročne pre Slovensko a pre Európsku úniu ako celok vyčíslil finančnú záťaž vo výške 60 až 70 miliárd.



Slovenská vládna delegácia by sa mala do vlasti vrátiť vo štvrtok poobede.











(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)