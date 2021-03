Vládna koalícia sa mala v stredu dohodnúť, zatiaľ to neoznámila

Bratislava 11. marca (TASR) - Vládna koalícia už mala mať dohodu, naznačoval ju ešte v stredu (10. 3.) večer predseda Národnej rady (NR) SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. V koalícii sa však objavujú obavy, či zadržanie šéfa SIS Vladimíra Pčolinského dohodu neovplyvní.



"Myslím, že sme sa dohodli," povedal v stredu večer novinárom Kollár. Detaily dohody neuviedol. "Záver už je, riešime veci do budúcna, sociálne témy," skonštatoval v stredu. Nepovedal ani to, či bude Marek Krajčí (OĽANO) pokračovať ako minister zdravotníctva alebo nie.



Podľa informácií TASR mala byť na stole dohoda, vo štvrtok ráno však prišla obava, že sa dohoda môže skomplikovať pre zadržanie Pčolinského. To však popiera napríklad poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS). "Nie je pravda, že to dohodu skomplikovalo, ale samozrejme to pozdržalo verejné vystúpenia koaličných partnerov k dohode," uviedla pre TASR.



Koaličné strany OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí riešili počas stredy vládnu krízu. Tá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v koalícii je dlhodobo, prispievajú k nemu aj odkazy a komunikácia medzi premiérom a lídrom OĽANO Igorom Matovičom a predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.



Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády. Hovorilo sa o odchode ministra zdravotníctva Mareka Krajčího z funkcie aj o požiadavke na odstúpenie premiéra, či iných zmenách. OĽANO sa za premiéra postavilo, obhajovalo aj Krajčího. Personálne požiadavky mali SaS a Za ľudí. Sme rodina podmienilo zotrvanie vo vládnej koalícii sociálnymi opatreniami.