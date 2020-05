Vládne strany majú počas koronakrízy spoločný cieľ, tvrdia poslanci

Bratislava 3. mája (TASR) – Poslanci Národnej rady (NR) SR z vládnych strán spory v koalícii počas koronakrízy nevnímajú dramaticky, podľa nich premiér Igor Matovič (OĽaNO) aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sledujú spoločný cieľ, teda zdravie ľudí a fungujúcu ekonomiku. Zhodli sa na tom Michal Šipoš (OĽaNO) aj Juraj Šeliga (Za ľudí) v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.



Podľa poslanca Juraja Blanára (Smer-SD) by mala vláda viac dbať na ekonomické opatrenia, podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov. Tiež hovorí, že komunikácia medzi Matovičom a Sulíkom nevzbudzuje dôveru. „Snažte sa prediskutovať si veci radšej za zatvorenými dverami,“ odkazuje vláde. Podľa poslanca ĽSNS Miroslava Suju by sa ekonomika mala otvárať postupne podľa okresov a začať tými, kde je najmenej nakazených. Inak je podľa neho riziko, že pohyb medzi jednotlivými okresmi sa zvýši a môže opäť dôjsť k zvyšovaniu počtu nakazených.



Šeliga poukazuje na to, že vláda od svojho nástupu prijala už 18 zákonov, ktoré v čase koronakrízy reálne pomáhajú ľuďom. Pre byrokratické procesy, ktoré podľa neho zaviedla predchádzajúca vláda, však nie je možné vyplácať napríklad príspevky podnikateľom tak rýchlo. Blanár tvrdí, že poslanecký klub Smeru-SD podporil takmer všetky tieto zákony a vláda má k dispozícii viac peňazí, ktoré môže vyplatiť ľuďom. Podľa Šipoša je dôležité, aby pomoc bola adresná. Podľa Suju je táto pomoc spomedzi okolitých krajín na Slovensku najpomalšia a najnižšia.



Šeliga pochválil bývalého premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), že v čase nástupu koronakrízy „zavrel Slovensko“. Blanár zase oceňuje nasadenie Igora Matoviča, avšak myslí si, že vláda v podstate pokračuje v tom, čo zaviedla tá predchádzajúca. „V našej vláde však nebolo toľko nejednoznačností a sporov,“ tvrdí.