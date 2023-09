Vláda schválila plán rekonštrukcie budovy Slovenského národného múzea

Bratislava 6. septembra (TASR) - Sídelnú budovu Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží v Bratislave treba v horizonte niekoľkých rokov uzatvoriť, vysťahovať a komplexne rekonštruovať. Na základe zlého až havarijného stavu budovy to skonštatovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré predložilo ideový zámer obnovy. Plán rekonštrukcie ráta so znovuotvorením sídelnej budovy SNM v roku 2033 a nákladmi vyše 74 miliónov eur, v stredu ho vzala na vedomie vláda. Súhlasila aj so začatím prípravných prác.



Rezort pri opise súčasného technického stavu upozorňuje napríklad na alarmujúci stav elektroinštalácie, množstva stavebno-technických porúch na plášti budovy i vnútornej omietke i energetickú náročnosť budovy. "Dlhodobé merania statiky budovy podľa neho potvrdili vážne problémy vrátane jej naklonenia," dodalo MK.



Ideový zámer ráta s tým, že v roku 2024 sa začne projektová príprava vrátane štúdie uskutočniteľnosti, v roku 2026 by mohla vláda schvaľovať samotný projekt i jeho financovanie. Stavebná relácia by sa mohla podľa tohto materiálu začať v roku 2028, predpokladaný termín termín znovuotvorenia je indikovaný na rok 2033.



Odhadované náklady sú zatiaľ vyčíslené na 74.520.000 eur. "Budú spresnené v rámci spracovania stavebného zámeru a štúdie uskutočniteľnosti, ktorá posúdi a vyhodnotí alternatívy rekonštrukcie," dodáva MK.



Samotnej rekonštrukcii by malo predísť vysťahovanie, ktoré by malo trvať vrátane presťahovania trvalých depozitárov dva roky.



V obnovenej budove sa bude podľa materiálu nachádzať Generálne riaditeľstvo SNM, prírodovedné múzeum so svojimi expozíciami, priestormi na prácu s verejnosťou, študijné depozitáre a laboratóriá.



Vláda zároveň súhlasí so začatím procesu prípravných prác, súčasťou ktorých bude vypracovanie statického posudku, architektonickej štúdie a stavebného zámeru, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti obnovy a rozvoja priestorov a následne začatie verejného obstarávania projektovej dokumentácie.



Slovenské národné múzeum víta stredajšie uznesenie vlády SR. "Čaká nás doslova investičný a rekonštrukčný maratón, ktorý si vyžiada súčinnosť viacerých subjektov štátnej správy," uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Obnova sídelnej budovy SNM je však podľa neho nevyhnutná.