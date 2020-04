Vládny program: Obnova pamiatok má byť rýchlejšia a efektívnejšia

Bratislava 22. apríla (TASR) - Na základe pasportizácie nehnuteľného majetku v oblasti kultúry má vzniknúť dlhodobý strategický národný investičný plán, ktorého súčasťou má byť okrem výstavby nových priestorov aj program systematickej obnovy národných kultúrnych pamiatok (NKP) do roku 2030. Cieľom tohto plánu, ku ktorému sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení na obdobie rokov 2020 - 2024, je zrýchliť a zefektívniť obnovu pamiatok.



"Súčasťou plánu obnovy bude klasifikovaný zoznam NKP určených na rekonštrukciu, respektíve obnovu podľa vopred definovaných kritérií, ako napríklad význam pamiatky, výška investície, ale aj jej (aspoň čiastočná) návratnosť z hľadiska využitia pamiatky pre verejnosť," píše sa v programovom vyhlásení vlády (PVV). K stratégii a navrhovaným projektom odborníkmi sa preto má vyjadrovať aj Útvar hodnoty za peniaze.



Plán obnovy sa nebude týkať len NKP v majetku štátu, ale i tých, ktoré sú v správe samospráv, cirkví či súkromných vlastníkov. Predkladatelia pripomínajú, že na území SR je približne 17.000 NKP, no takmer 63 percent z nich nemá dobrý stavebno-technický stav a kumulatívny investičný dlh na ich obnovu predstavuje približne 5,5 miliardy eur.



K zníženiu tohto dlhu i zvýšeniu potenciálu NKP na rozvoj regiónov, kultúry a cestovného ruchu sa kabinet v PVV zaväzuje prípravou klasifikácie NKP podľa ich dôležitosti a zabezpečením realizácie rekonštrukcie tých najdôležitejších. "Do roku 2024 sa vláda zaväzuje zvýšiť počet jednotlivých rekonštrukcií pamiatok," uvádza kabinet v PVV.



Rovnako tak chce zvýšiť objem finančných prostriedkov v dotačnom programe Ministerstva kultúry (MK) SR "Obnovme si svoj dom", plánuje tiež vytvoriť samostatnú prioritnú os na obnovu nehnuteľných NKP pri nastavovaní implementácie štrukturálnych fondov EÚ v novom programovom období.



K zrýchleniu obnovy pamiatok by mali prispieť i nové formy financovania, vláda v tejto súvislosti v PVV spomína legislatívne úpravy, ktoré umožnia súkromnému sektoru podieľať sa na procese prostredníctvom efektívneho sponzoringu.