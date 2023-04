Vlády SR a ČR budú pokračovať v ďalšej spolupráci v obrane

Trenčín 3. apríla (TASR) - Vlády Slovenskej republiky a Českej republiky budú pokračovať v ďalšej spolupráci v obrane a posilňovať ju. Zhodli sa na tom v pondelok dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger a premiér ČR Petr Fiala na ôsmom spoločnom rokovaní oboch vlád v Trenčíne.



"Chceme do budúcnosti pracovať na tom, aby naše armády mohli využívať lietadlá českej výroby, na ktorých sa výrazne podieľajú slovenské firmy. Máme záujem o zapojenie slovenského obranného priemyslu do projektov, ktoré majú potenciál na ďalších trhoch," uviedol Fiala.



Vládne kabinety podľa jeho slov diskutovali o ponuke zapojenia českých cvičných lietadiel L-39 pre Ozbrojené sily SR. To je podľa neho strategický projekt, kde sa môže prejaviť spolupráca Česka a slovenských podnikov, ktoré sa pohybujú v oblasti obranného priemyslu. Ponuku Fiala bližšie špecifikovať nechcel, prebiehajú podľa neho rokovania a uvidí sa, či budú úspešné.



"Práve v súčasnej situácii vojenskej agresie Ruska na Ukrajine je dôležitá aj naša obranná spolupráca. Toto je oblasť, kde máme veľmi silné väzby," vyhlásil Heger. Vyzdvihol, že ČR chráni slovenské nebo aj koordináciu pri spoločných nákupoch materiálu. Slovensko podľa Hegera poskytne pomoc ČR pri príprave obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými.



Heger priblížil, že SR a ČR budú mať spoločný výcvik vojakov a servis na vrtuľníkoch VIPER, Česku bude SR podľa neho pomáhať pri nákupe techniky.



Vlády SR a ČR sa tiež zhodli na potrebe pokračovania humanitárnej, ekonomickej, politickej a v neposlednom rade vojenskej pomoci Ukrajine. Dôležitým faktorom je podľa nich aj pokračovanie v cielenom tlaku na Ruskú federáciu v podobe dôkladného dodržiavania sankcií zo strany EÚ a jej partnerov, bránenia ich obchádzania a vytvárania mechanizmov na vyvodzovanie zodpovednosti za zločiny spojené s touto agresiou.



Predstavitelia kabinetov sa venovali i téme dezinformácií, zároveň diskutovali o ekonomických témach, konkurencieschopnosti a automobilovom priemysle a v tejto súvislosti emisnej norme 7, jadrovej energetike, téme vzdelávania a spravodlivosti či regionálnej spolupráci.



Prvé spoločné zasadnutie slovenskej a českej vlády sa uskutočnilo v roku 2012 v Uherskom Hradišti a Trenčíne. Doteraz sa uskutočnilo sedem spoločných rokovaní, predstavitelia slovenskej a českej vlády sa naposledy stretli v roku 2019 vo Valticiach. Tradíciu vzájomných konzultácií prerušila pandémia nového koronavírusu.