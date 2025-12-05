< sekcia Slovensko
Vlak s historickým rušňom Cecaňa pôjde na Mikulášsku jazdu do Smoleníc
Vo vlaku bude radený aj historický reštauračný vozeň, chýbať nebude ani predaj materiálov z chránených dielní so železničnou tematikou.
Autor TASR
Bratislava/Smolenice 5. decembra (TASR) - Milovníci historických vlakov a cestovania si prídu opäť na svoje. V sobotu (6. 12.) sa vydá na Mikulášsku jazdu vlak ťahaný historickým motorovým rušňom T478.1201, prezývaným Cecaňa, na čele vlaku sa vystriedajú aj historické rušne 754.071 Okuliarnik a ES 499.0001 Dvojprúdovka. S cestujúcimi sa vlak tentoraz vydá do Smoleníc. Pre TASR to uviedol František Šiller z občianskeho združenia Albatros klub.
Trasa mimoriadneho vlaku, ktorého jazda nesie názov Svetlo noci vianočnej, sa začne v Bratislave a bude pokračovať cez Kúty do Smoleníc. Pripravená je tam návšteva vianočného areálu Včeloviny so svetelnou výzdobou, výlet k Smolenickému zámku či súťaž v jedení koláčov. Následne bude Mikulášsky vlak pokračovať zo Smoleníc do Trnavy, Pezinka a späť do Bratislavy.
Vo vlaku bude radený aj historický reštauračný vozeň, chýbať nebude ani predaj materiálov z chránených dielní so železničnou tematikou. Albatros klub ním podporí aj neziskovú organizáciu Dom Svitania z Jakubova, Pezinskú dielničku i Ateliér v lese z Pezinka. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke www.albatrosklub.sk.
Albatros klub je občianske združenie, ktoré píše svoju históriu od roku 1990. Jeho členovia sa starajú o najväčší, najťažší a najrýchlejší parný rušeň vyrobený v Československu - rušeň 498.104 Albatros, prototyp motorového rušňa T478.1201 Cecaňa, motorový rušeň 754.071 Okuliarnik a prototyp elektrického rušňa ES499.0001 Dvojprúdovka.
