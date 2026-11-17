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Vlak z Ukrajiny do Košíc sa pre bezpečnostnú hrozbu zdržal 210 minút
Ruské sily v utorok predpoludním zaútočili dronmi na ukrajinské mesto Mukačevo neďaleko hranice so Slovenskom.
Autor TASR
Bratislava/Košice 17. novembra (TASR) - V súvislosti s bezpečnostnou hrozbou na Ukrajine bol v utorok ovplyvnený jeden medzištátny vlakový spoj. Vlak R 961 smerujúci z ukrajinského Čopu do Košíc zaznamenal zdržanie približne 210 minút. Aktuálne pokračuje v jazde na územie Slovenska. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
„Ostatné medzištátne vlaky medzi Slovenskom a Ukrajinou premávajú podľa platného cestovného poriadku,“ uviedol Baček. Doplnil, že ZSSK situáciu naďalej sleduje v spolupráci s ukrajinským železničným partnerom. O prípadných zmenách v doprave bude cestujúcich informovať.
Ruské sily v utorok predpoludním zaútočili dronmi na ukrajinské mesto Mukačevo neďaleko hranice so Slovenskom. Podľa novinára a mestského poslanca z Užhorodu Vitalija Hlaholu zasiahol dron typu Šáhid staré budovy v juhozápadnej časti mesta. Útok si podľa predbežných informácií nevyžiadal obete na životoch ani zranených. Miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v krytoch až do odvolania leteckého poplachu.
„Ostatné medzištátne vlaky medzi Slovenskom a Ukrajinou premávajú podľa platného cestovného poriadku,“ uviedol Baček. Doplnil, že ZSSK situáciu naďalej sleduje v spolupráci s ukrajinským železničným partnerom. O prípadných zmenách v doprave bude cestujúcich informovať.
Ruské sily v utorok predpoludním zaútočili dronmi na ukrajinské mesto Mukačevo neďaleko hranice so Slovenskom. Podľa novinára a mestského poslanca z Užhorodu Vitalija Hlaholu zasiahol dron typu Šáhid staré budovy v juhozápadnej časti mesta. Útok si podľa predbežných informácií nevyžiadal obete na životoch ani zranených. Miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali v krytoch až do odvolania leteckého poplachu.