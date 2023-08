NEHODA: Vlakovú dopravu medzi Párnicou a Dolným Kubínom prerušili

Párnica 7. augusta (TASR) - Vlaková doprava medzi Párnicou a Dolným Kubínom je aktuálne prerušená. Dôvodom je nehoda kamióna pri trati. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



Doprava v úseku je prerušená od 15.40 h. Na svojom webe to uvádza Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).



Zelená vlna RTVS konkretizuje, že kamión skončil mimo cesty na železničnej trati na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Cestu po nehode hlásia vodiči ako neprejazdnú.