Vlaková patrola predstaví železničiarov aj na severe a východe SR
Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Vlaková patrola Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) po podujatiach cez jarné prázdniny v Bratislave a Trnave bude pokračovať na severe a východe Slovenska. Najbližšie predstaví prácu železničiarov tento piatok (20. 2.) na staniciach v Žiline a Poprade a presne o týždeň neskôr (27. 2.) aj v Košiciach a Kysaku. Informovala o tom v stredu ZSSK.
Podujatia pre rodiny s deťmi sa na uvedených staniciach uskutočnia počas oboch termínov od 12.00 do 17.00 h. „Na vybraných staniciach čakajú rodiny s deťmi hry, interaktívne aktivity, malé darčeky a spoločné fotenie. Hravou formou sa deti dozvedia viac o práci rušňovodiča, vlakvedúcej, špecialistky predaja či mechanika a zároveň si pripomenú zásady bezpečného a ohľaduplného správania vo vlaku,“ priblížil hovorca ZSSK Ján Baček.
Deti a ich rodičia na stretnutiach s Vlakovou patrolou získajú aj praktické informácie o vernostnom klube. Záujemcovia si zároveň budú môcť prevziať preukaz cestovateľa, ktorý im umožní vstup do Klubu Vlakovej patroly. Ten nadväzuje na koncept detských kupé v expresoch dopravcu. Informácie o tom, o ktoré spoje pôjde, budú vopred postupne zverejnené na Facebooku a Instagrame ZSSK.
„Vlaková patrola je postavená na jednoduchom princípe - deti sa hrajú, spoznávajú svet vlakov a popritom sa učia, ako sa vo vlaku správať ohľaduplne k ostatným,“ uviedol Baček. ZSSK týmto projektom prepája cestovanie vlakom so zážitkom a podporuje rodiny, aby jarné prázdniny využili na spoločné výlety naprieč Slovenskom.
