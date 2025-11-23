Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vlakovú dopravu komplikovali i v nedeľu spadnuté stromy a počasie

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Z dôvodu spadnutého stromu na trati bola od 07.00 h prerušená doprava v úseku Margecany - Gelnica, od 07.40 h úsek opäť sprejazdnili.

Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Aj v nedeľu ráno došlo v železničnej doprave ku komplikáciám a meškaniu vlakov, ktoré zapríčinilo nepriaznivé počasie či udalosti, ktoré s tým súvisia. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webe oznamujúcom mimoriadne udalosti.

Z dôvodu spadnutého stromu na trati bola od 07.00 h prerušená doprava v úseku Margecany - Gelnica, od 07.40 h úsek opäť sprejazdnili. V dôsledku prerušenia dopravy nabral vyše 80 minútové zdržanie zrýchlený vlak z Margecian do Banskej Bystrice, s pôvodne plánovaným príchodom o 10.12 h. Spadnutý strom na trati spôsobil na približne 20 minúť po 06.00 h prerušenie dopravy aj v úseku Mníšek nad Hnilcom - Švedlár.

Z dôvodu nepriaznivého počasia nabral v Kysaku približne 40 minútové meškanie rýchlik zo stanice Poprad-Tatry s príchodom do Košíc o 06.53 h. Nepriaznivé počasie bolo takisto dôvodom meškania ranného spoja medzi Margecanmi a Nálepkovom.
