< sekcia Slovensko
Vlaky budú 17. novembra vedené ako cez bežný pracovný deň
Z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry zo strany manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dôjde podľa hovorcu k úpravám v diaľkovej aj regionálnej doprave.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Na základe legislatívnych zmien budú vlaky 17. novembra 2025 vedené ako cez bežný pracovný deň. Uviedol to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, ktorý informoval o úpravách v grafikone vlakovej dopravy platných počas novembra 2025.
„Zmeny sa týkajú legislatívnych úprav, výlukových prác na trati Poprad-Tatry - Vydrník a dočasných opatrení na linke Košice - Čop - Mukačevo,“ spresnil hovorca.
Z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry zo strany manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dôjde podľa hovorcu k úpravám v diaľkovej aj regionálnej doprave.
ZSSK odporúča sledovať sekciu Aktuality na www.zssk.sk, kde sú zverejňované najdôležitejšie informácie o vlakových spojeniach.
„Zmeny sa týkajú legislatívnych úprav, výlukových prác na trati Poprad-Tatry - Vydrník a dočasných opatrení na linke Košice - Čop - Mukačevo,“ spresnil hovorca.
Z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry zo strany manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dôjde podľa hovorcu k úpravám v diaľkovej aj regionálnej doprave.
ZSSK odporúča sledovať sekciu Aktuality na www.zssk.sk, kde sú zverejňované najdôležitejšie informácie o vlakových spojeniach.