Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Slovensko

Vlaky budú 17. novembra vedené ako cez bežný pracovný deň

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry zo strany manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dôjde podľa hovorcu k úpravám v diaľkovej aj regionálnej doprave.

Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Na základe legislatívnych zmien budú vlaky 17. novembra 2025 vedené ako cez bežný pracovný deň. Uviedol to hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, ktorý informoval o úpravách v grafikone vlakovej dopravy platných počas novembra 2025.

„Zmeny sa týkajú legislatívnych úprav, výlukových prác na trati Poprad-Tatry - Vydrník a dočasných opatrení na linke Košice - Čop - Mukačevo,“ spresnil hovorca.

Z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry zo strany manažéra železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dôjde podľa hovorcu k úpravám v diaľkovej aj regionálnej doprave.

ZSSK odporúča sledovať sekciu Aktuality na www.zssk.sk, kde sú zverejňované najdôležitejšie informácie o vlakových spojeniach.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry