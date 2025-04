Vlani bolo päť zemetrasení, z toho štyri s epicentrom na Slovensku

Bratislava 5. apríla (TASR) - Vlani bolo na Slovensku päť zemetrasení, z toho štyri s epicentrom na území SR. Tri boli pri vodnej nádrži Veľká Domaša a jedno v pohorí Považský Inovec. Vyplýva to z informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia, ktorú vláda vzala v stredu (2. 4.) na vedomie.



„Najviac hlásených makroseizmických pozorovaní (109 pozorovaní z 27 obcí) bolo pre zemetrasenie s epicentrom pri vodnej nádrži Veľká Domaša zo dňa 22. februára 2024 s magnitúdou 2,7,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia v materiáli.



Poukazuje tiež na to, že v posledných dvoch dekádach, v dôsledku klimatickej zmeny, došlo postupne v rôznych obdobiach a vo viacerých častiach Slovenska k aktivizácii vyše 700 zosuvov. Mnohé priamo ohrozili životy a majetok obyvateľov a vyžiadali si vyhlásenie mimoriadnej situácie. V roku 2024 sa preto na 20 lokalitách vykonávalo monitorovanie troch základných typov svahových pohybov - zosúvanie (12 lokalít), plazenie (tri lokality) a náznaky aktivizácie rútivých pohybov (štyri lokality). Špecifickým objektom hodnotenia stability prostredia je lokalita Stabilizačného násypu v Handlovej.



„Z hľadiska monitoringu neotektonických pohybov výsledky meraní v roku 2024 potvrdili pokračovanie dlhodobého pravostranného šmykového posunu v tuneli Branisko, ktorý sa prejavuje rozširovaním trhliny,“ tvrdí ďalej envirorezort.



Zároveň boli vlani podľa ministerstva aktivizované svahové deformácie v katastrálnych územiach obcí a miest, a to Kozelník, Galanta, Štiavnické Bane, Dolné Semerovce, Rudina, Lednica, Hričovské Podhradie, Likavka, Liptovská Osada, Dolný Kubín, Strečno, Žilina-Bytčica, Košice (Bankov), Žirany, Jablonov, Žilina-Budatín, Ružomberok-Biely Potok, Čičava, Čavoj, Ubľa, Ľubietová-Zábava, Domaniža, Zubrohlava, Vysoké Tatry, Kremná, Ždiar-Monkova dolina.



V rámci riešenia vyhlásenej mimoriadnej situácie, súvisiacej so zrážkami v septembri, posudzovali v Bratislavskom kraji lokality Kuchyňa, Pernek, Devín, Devínska Nová Ves, Stupava-Debnáreň, Stupava-Lintavy, Marianka, Borinka a Bernolákovo.