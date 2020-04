Vlani bolo zo slovenského trhu stiahnutých 17 liekov

Bratislava 11. apríla (TASR) – Vlani bolo zo slovenského trhu stiahnutých celkovo 17 liekov. V porovnaní s rokom 2018, keď išlo o 43 liekov, ide teda o pokles. Vyplýva to z výročnej správy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).



V roku 2019 štátny ústav prijal 185 hlásení o nedostatkoch v kvalite liekov z liekových agentúr. Tu, naopak, ide o vyššie číslo v porovnaní s rokom 2018, keď ŠÚKL zaznamenal 133 takýchto hlásení.



Dôvodmi boli napríklad prítomnosť nečistoty v účinnej látke nad povolený limit, nesúlad so špecifikáciou lieku v parametroch, teda rozpustnosť, obsah liečiva, prítomnosť cudzorodých častíc, ako napríklad sklo či neidentifikované nečistoty, bakteriálna kontaminácia. Došlo napríklad aj ku vzájomnej zámene balení liekov.



ŠÚKL zároveň informoval aj o tom, že vlani bolo celkovo prijatých 32 oznámení o realizovanom vývoze 85.605 balení kategorizovaných liekov v sume vyššej ako 1,5 milióna eur. Lieky najčastejšie smerovali do Českej republiky, Slovinska, Lotyšska a Spojeného kráľovstva.



V roku 2019 bolo vykonaných 20 inšpekcií u výrobcov liekov sídliacich na Slovensku a jedna inšpekcia u výrobcu sídliaceho v treťom štáte. V transfúziologických zariadeniach bolo vykonaných 21 priebežných inšpekcií. Vydaných bolo 13 registračných formulárov výrobcov, dovozcov a distribútorov účinných látok.



Celkovo bolo štátnym ústavom vykonaných 838 inšpekcií, z toho 82 inšpekcií vo veľkodistribučných spoločnostiach, 742 inšpekcií v zariadeniach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť a 14 inšpekcií v iných zdravotníckych zariadeniach a záchranných službách. Analyzovaných bolo 460 vzoriek liekov pripravovaných individuálne v lekárňach.