Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 15. marec 2026
< sekcia Slovensko

Vlani evidovali 5 volaní pre ťažkosti v súvislosti s medvedím cesnakom

Kvitnúci cesnak medvedí vytvára v týchto dňoch miestami biely kvetinový koberec aj v lesoch pohoria Vihorlat na východnom Slovensku, archívne foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Pri podozrení na otravu záchranári odporúčajú kontaktovať Národné toxikologické informačné centrum.

Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR za minulý rok eviduje päť prípadov volaní na tiesňovú linku 155, pri ktorých pacienti uvádzali zdravotné problémy v súvislosti s možnou zámenou medvedieho cesnaku s inou rastlinou. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla Petra Klimešová z oddelenie komunikácie a marketingu OS ZZS.

V štyroch prípadoch išlo o tráviace ťažkosti a výsev na tele. Ambulanciu záchrannej zdravotnej služby vyslal operátor len v jednom prípade, pretože pacient okrem tráviacich a kožných problémov uvádzal aj ťažkosti s dýchaním,“ priblížila.

Pri podozrení na otravu záchranári odporúčajú kontaktovať Národné toxikologické informačné centrum. V prípade, ak sa pridružia vážne príznaky ako neznesiteľná bolesť, problémy s dýchaním či kolaps, radia kontaktovať tiesňovú linku 155 alebo navštíviť najbližší urgentný príjem. „Pri miernych príznakoch kontaktujte svojho všeobecného lekára,“ dodala Klimešová.
