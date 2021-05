Vlani najviac odsúdených malo najvyššie vzdelanie základné

Bratislava 9. mája (TASR) – Až 38 percent z odsúdených väzňov, nachádzajúcich sa počas roku 2020 v slovenských väzeniach, malo najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné. Vyplýva to z ročenky Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za rok 2020.



Za nimi nasledovali väzni s najvyšším dosiahnutým vzdelaním stredoškolským (34,5 percenta) a potom úplným stredoškolským vzdelaním (14,9 percenta). Naopak, najmenej zastúpenou skupinou boli negramotní väzni (2,1 percenta) a odsúdení s vysokoškolským vzdelaním (2,3 percenta).



Ako ďalej vyplýva z ročenky zverejnenej na stránke ZVJS, kým z celkového počtu 187 negramotných väzňov bolo 82 zaradených do minimálneho stupňa stráženia, tak 87 do stredného stupňa stráženia a 18 do maximálneho stupňa stráženia.



V prípade väzňov s vysokoškolským vzdelaním je to inak. Z ich celkového počtu 203 bolo 166 zaradených do minimálneho stupňa stráženia, 30 do stredného stupňa a sedem do maximálneho stupňa stráženia.



Celkovo sa v slovenských ústavoch k 31. decembru 2020 nachádzalo 8862 odsúdených osôb a 1657 obvinených osôb.