Bratislava 20. apríla (TASR) - Vlani navštívilo 13 slovenských jaskýň 476.765 ľudí. Oproti roku 2023 bola návštevnosť vyššia. V posledných rokoch je najnavštevovanejšou jaskyňou Belianska jaskyňa. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Jaroslav Magura.



„Návštevnosť v mesiacoch január a február bola vzhľadom na zimné športy a nepriaznivé podmienky vyššia ako priemer. K vyššej návštevnosti prispela zmena vo vstupnom poriadku v prípade Demänovskej jaskyne slobody,“ povedal Magura.



Tvrdí, že domácich návštevníkov bolo o niečo viac ako zahraničných, tvorili približne 56 percent celkovej návštevnosti. „Za posledné roky sa pomer pohybuje asi 60 percent domácich a 40 percent zahraničných,“ podotkol riaditeľ SSJ.



Po Belianskej jaskyni je najnavštevovanejšou Demänovská jaskyňa slobody. Najnižšiu návštevnosť má Brestovská jaskyňa. Dôvodom je podľa Maguru iná forma sprístupnenia a fixne stanovené limity počtu vstupov a počtu návštevníkov. Poukázal na to, že návštevnosť ovplyvňuje množstvo faktorov. V prípade Belianskej jaskyne a Demänovskej jaskyne slobody to je napríklad ich geografická poloha, nachádzajú sa v najsilnejších strediskách cestovného ruchu a sú otvorené väčšinu roku.



Cenník vstupov do jaskýň pre rok 2025 je schválený a v prípade štyroch jaskýň sa vstupné zvýšilo. „Zmeny cien, inflácia a podobne spôsobujú aj pre našu organizáciu zvyšovanie nákladov. Pokiaľ je to možné, snažíme sa hľadať aj iné zdroje financovania, najmä na rozsiahlejšie investičné zámery,“ povedal šéf SSJ.



V tomto roku sa podľa neho pracuje na projektoch, ktoré v prípade schválenia môžu v ďalších rokoch priniesť zmeny a týkajú sa najmä elektroinštalácie v podzemí. Správa sa prednostne zaoberá otázkou nového vstupného areálu pre jaskyňu Driny, dodal Magura.