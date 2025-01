Vlani poberalo dôchodok 1,13 milióna ľudí, ide o nárast o vyše 16.000

Bratislava 25. januára (TASR) - Vlani poberalo starobný dôchodok 1,13 milióna seniorov, čo je medziročne nárast o 16.448 ľudí. Najviac ich pribudlo v Prešovskom kraji, konkrétne 3212. Naopak, najmenej ľudí išlo minulý rok do dôchodku v Banskobystrickom kraji, a to 1322. TASR o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Počet seniorov, ktorý vlani začali poberať riadny starobný dôchodok, sa zvýšil aj v Žilinskom kraji o 2359 a Košickom kraji o 2227. Na západe krajiny bol ich počet menší, pričom v Bratislavskom kraji pribudlo vlani 1862 dôchodcov. V Trnavskom kraji to bolo 1915, v Nitrianskom 1823 a v Trenčianskom kraji 1728 seniorov.



Kontúr spresnil, že do predčasného starobného dôchodku išlo minulý rok 23.495 ľudí. V novembri a decembri 2024 to bolo 10.013 Slovákov.



Počet pracujúcich dôchodcov bol v novembri minulého roka dokopy 268.912. Z toho bolo poberateľov riadneho starobného dôchodku viac ako 157.000, príjemcov invalidného dôchodku 106.431 a poberateľov predčasného starobného dôchodku 5294.