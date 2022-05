Bratislava 15. mája (TASR) - Vlani prijala tiesňová linka záchranky viac ako 906.000 volaní. Predstavuje to takmer 2048 volaní denne. Pri príležitosti dňa tiesňovej linky 155 na to upozornilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR.



"Nebyť nás, skolaboval by systém záchrannej zdravotnej služby. Nejazdili by sanitky, záchranári by nevedeli, kam ísť a komu pomôcť, pacienti by nemali miesto v nemocniciach," uviedli na sociálnej sieti operátori. Záchranárov na pomoc ľuďom v minulom roku vyslali 578.741-krát.



V roku 2021 pomohli pacientovi bez vyslania sanitky podľa OSZZS v 173.341 prípadoch. "Laickým záchrancom krok po kroku radíme, ako poskytnúť prvú pomoc, pomáhame pri resuscitácii, dokážeme odrodiť bábätká pri náhlych pôrodoch či zastaviť masívne krvácanie," priblížili operátori. Priemerný dojazdový čas posádky rýchlej lekárskej pomoci bol vlani podľa nich 11 minút a 46 sekúnd.