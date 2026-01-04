< sekcia Slovensko
Vlani prijali operačné strediská Policajného zboru 638.972 hovorov
Denne počas 24-hodinovej služby vybavili v priemere 1774 hovorov.
Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Minulý rok využili občania pomoc na tiesňovej linke 158 celkovo 638.972-krát. Hovory tak policajti prijali v priemere každých 49 sekúnd. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Zuzana Hrabovská.
„Najviac volaní na tiesňovú linku 158 sme počas minulého roka evidovali vo večerných a nočných hodinách, predovšetkým počas víkendov. Zvýšený počet hovorov bol zaznamenaný aj počas rozsiahlych osláv, ako je Silvester, veľkých kultúrno-spoločenských podujatí (festivaly, koncerty) či počas konania vrcholových športových podujatí s domácou aj zahraničnou účasťou fanúšikov,“ priblížila Hrabovská.
Operační dôstojníci podľa nej mesačne prijali v priemere 53.248 volaní. Denne počas 24-hodinovej služby vybavili v priemere 1774 hovorov. „Súbežne dokázali operační dôstojníci v rôznych častiach Slovenska, zaradení na ôsmich krajských riaditeľstvách Policajného zboru, prijať aj viac ako tri desiatky hovorov naraz,“ uviedla Hrabovská.
Tvrdí, že linka 158 bola najvyťaženejšia v mesiaci august, keď verejnosť volala na políciu 62.157-krát. Najmenej hovorov zaznamenala polícia vo februári, a to 41.435. Podľa krajov prijali operační dôstojníci najviac hovorov v Košickom kraji (116.722) a najmenej v Trenčianskom kraji (51.948).
Hliadky Policajného zboru v roku 2025 riešili celkovo 896.297 udalostí. Najvyťaženejšie boli v Bratislavskom kraji. Tam ich privolali k 159.934 prípadom, najmenej udalostí riešili policajti v Trenčianskom kraji, a to celkovo 71.884. „Z pohľadu časového rozloženia podľa kalendárnych mesiacov polícia riešila najviac udalostí v júli, a to 84.255, zatiaľ čo najmenej našu pomoc vyhľadali občania vo februári, keď hliadky PZ zasiahli pri 62.729 udalostiach,“ uviedla Hrabovská.
Pokračovala, že medzi udalosti, ku ktorým operační dôstojníci vysielali policajné hliadky, patrili občianske spolunažívanie, domáce nezhody a konflikty, oznámenia o tom, že osoba sa stala obeťou podvodu, ohrozenia osôb pod vplyvom návykových látok či nahlásenia nezvestnosti osôb. Polícii tiež ľudia hlásili dopravné nehody a škodové udalosti, problémy s parkovaním a obmedzením dopravy, alebo žiadosti o poskytnutie aktuálnych informácií o dopravnej situácii.
