Vlani sa v SAV riešilo 34 projektov Horizont 2020 v hodnote 7 mil. eur

Bratislava 26. mája (TASR) - V roku 2020 sa v organizáciách Slovenskej akadémie vied (SAV) riešilo 34 projektov Horizont 2020 v celkovej hodnote takmer sedem miliónov eur. Vyplýva to z výročnej správy o činnosti SAV za rok 2020, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie.



Predseda SAV Pavol Šajgalík konštatoval, že rok 2020 bol iný ako predošlé roky. "Naplno sa rozvinula pandémia a organizácie SAV boli spočiatku touto situáciou zaskočené. Našťastie, tento stav netrval dlho a krízový štáb SAV v spolupráci s riaditeľmi organizácií navrhol taký režim, aby sa činnosť a výskum v SAV nezastavili," uviedol predseda SAV. Na jednej strane boli obmedzené terénne druhy výskumu, ale na druhej strane sa naplno rozvinuli tie typy výskumu, ktoré sa zaoberajú virológiou, biomedicínou, ale aj inými oblasťami vzťahujúcimi sa na pandémiu.



Predsedníctvo SAV aj v roku 2020 vyhlásilo viacero programov, ktoré by mali viesť k vyššej excelentnosti výskumu. "Jedným z dôležitých projektov je projekt SASPRO 2, kde boli v roku 2020 vyhlásené prvé výzvy na získavanie špičkových postdoktorandov. Tentoraz sa na projektovej schéme SASPRO 2 podieľa aj Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského v Bratislave," uvádza sa vo výročnej správe. Ďalším projektom bol program MoRePro orientovaný na získavanie špičkových domácich a zahraničných vedeckých pracovníkov. Rovnako aj program DoktoGrant, ktorý je orientovaný na doktorandov SAV. Cieľom tohto programu je podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré sa dajú realizovať v rámci jedného roka.



Akadémia sa podieľa na treťom stupni vysokoškolského štúdia. "V SAV v roku 2020 študovalo 512 študentov. Počet študentov sa dlhodobo pohybuje okolo 500," uvádza sa vo výročnej správe s tým, že pozitívny je aj rastúci počet zahraničných študentov.



"Vážnym problémom je stále nedostatočná priemerná mzda pracovníkov SAV, ktorá síce od roku 2015 prevyšuje priemerný zárobok v národnom hospodárstve, ale v porovnaní s priemerným zárobkom pracovníkov Akadémie vied Českej republiky je stále nedostatočná. Nebezpečne sa otvárajú aj nožnice medzi priemerným zárobkom vedeckého pracovníka v SAV a vysokoškolským pedagógom," poznamenal Šajgalík v predslove predsedu SAV vo výročnej správe. Ako dodal, odlev vedeckých pracovníkov zo SAV do vysokoškolského prostredia je vážny problém, ktorý bude musieť SAV v blízkej budúcnosti riešiť.