Vlani uložila Slovenská inšpekcia životného prostredia 781 pokút

Bratislava 31. mája (TASR) - V minulom roku uložila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) 781 pokút vo výške viac ako 2,74 milióna eur. Celkovo vykonala 2796 kontrol, pričom 1163 prípadov vykázalo porušenie právnych predpisov. To predstavuje viac ako 41 percent zo všetkých vykonaných kontrol. Prijala tiež 1431 podnetov. Vyplýva to z Výročnej správy SIŽP za rok 2024.



Najvyšší podiel z celkovej sumy sankcií tvorili pokuty, ktoré uložil odbor integrovaného povoľovania a kontroly, a to vyše 1,03 milióna eur. Sankcie uložili inšpektori najmä za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia vydaného pre jednotlivé prevádzky a nevykonanie uložených opatrení na nápravu v stanovenom termíne.



Najviac kontrol vykonal vlani odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny. Išlo o 696 kontrol, pričom v 475 prípadoch zistili porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny a právnych predpisov CITES. Hlavné oblasti kontrol sa týkali neoprávnených výrubov či nelegálnych zásahov do chránených oblastí, neoprávnených vjazdov a státia áut v chránených územiach a tiež podnetov stráže prírody a polície.



„Najviac podnetov - 548 bolo doručených odboru inšpekcie ochrany prírody a krajiny. Počet podnetov adresovaných tomuto odboru vzrástol od roku 2013 takmer o 300 percent,“ skonštatovala v správe SIŽP.



Zároveň poukázala na to, že minulý rok realizovala kroky na zlepšenie technického a personálneho zabezpečenia inšpekčnej činnosti. Modernizácia vybavenia v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR prispela podľa inšpekcie k efektívnejšiemu výkonu kontrol, najmä prostredníctvom obstarania nových špecializovaných vozidiel a meracích prístrojov. Súčasťou strategického rozvoja SIŽP je aj plánovaná rekonštrukcia budov inšpektorátov v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach, čím sa zlepšia pracovné podmienky pre inšpektorov.



SIŽP pokračuje v implementácii Komplexného informačného systému environmentálneho dohľadu, ktorý umožní rýchly prístup k údajom o kontrolnej činnosti a jednoduchšie nahlasovanie environmentálnych podnetov. Zároveň organizácia pokračuje v projekte CAF zameranom na zvyšovanie kvality riadenia a efektivity inšpekčných procesov.



Inšpekcia v správe deklarovala, že chce aj naďalej zvyšovať úroveň kontrolnej činnosti, posilňovať spoluprácu s relevantnými inštitúciami a rozvíjať svoje monitorovacie a analytické kapacity. „Hlavným cieľom zostáva efektívne presadzovanie environmentálnej legislatívy a ochrana životného prostredia v súlade s národnými a európskymi normami,“ dodala.