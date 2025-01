Vlani vyplatili obetiam násilných trestných činov vyše 1,3 milióna

Bratislava 24. januára (TASR) - Obete úmyselných násilných trestných činov, ktoré utrpeli ujmu na zdraví, môžu žiadať náhradu škody a spravodlivé odškodnenie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR im za minulý rok vyplatilo viac ako 1,3 milióna eur. TASR o tom informovala Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.



Medzi trestné činy, pre ktoré môžu ich obete žiadať odškodnenie, patria napríklad znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne násilie, týranie blízkej osoby či nedobrovoľné zmiznutie. "Obete musia splniť základné podmienky, aby mohli požiadať o odškodnenie, medzi ktoré patrí aj začatie trestného stíhania proti páchateľovi," ozrejmili z MS.



Maximálna výška odškodnenia, ktorú obeť môže získať, je stanovená na 50-násobok mesačnej minimálnej mzdy platnej v roku, keď bol trestný čin spáchaný. V roku 2024 to predstavuje až 37.500 eur, pričom väčšina odškodnení sa pohybuje v nižších sumách.



Žiadosti o odškodnenie sa spravidla riešia do šiestich mesiacov od doručenia a sú spracovávané podľa podmienok stanovených zákonom. "Obete môžu požiadať o odškodnenie elektronicky alebo prostredníctvom tlačiva dostupného na webovej stránke ministerstva. Žiadosť o odškodnenie je potrebné podať do jedného roka od rozhodnutia v trestnom konaní," zhrnulo ministerstvo.