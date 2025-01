Vlani zrealizoval Červený nos rekordných 2820 klauniád

Bratislava 25. januára (TASR) - Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors vlani zrealizovali rekordných 2820 klauniád. Združenie spustilo aj Klaunské večerníčky pre detských onkologických pacientov. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská zo združenia.



Minulý rok urobili zdravotní klauni 2001 pravidelných návštev na izbách detských oddelení vo vyše 50 slovenských nemocniciach. Deťom podľa Dobšinskej Novomestskej priniesli smiech, radosť a podporili ich psychickú pohodu. "Druhý rok pokračovalo združenie v transformácii klaunských návštev na detských psychiatrických oddeleniach s cieľom čo najviac sa priblížiť pacientom v tínedžerskom veku a získať si ich záujem," priblížila.



Klauni odprevádzali pacientov na operačnú sálu počas 215 dopoludní v troch detských nemocniciach, aby eliminovali stres detí aj ich rodičov. Program sa podarilo v spolupráci s Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) rozšíriť. "Počas dopoludnia na ňom spolupracujú dvaja klauni, pričom jeden z nich deti odprevádza z oddelenia až k operačným sálam, kde misiu preberá druhý klaunský kolega, ktorý ostáva po celý čas v sterilnej premedikačnej zóne a venuje sa pacientom," vysvetlila Dobšinská Novomestská.



V roku 2024 chodili zdravotní klauni aj do seniorských zariadení. Išlo o 250 návštev. "Cieľom návštev je priniesť seniorom potešenie, vzpruhu a hlboký emocionálny zážitok a zároveň ich motivovať k duševnej a fyzickej aktivite vrátane práce s pamäťou," tvrdí organizácia. Doplnila, že klauni navštívili aj vyše 30 seniorských zariadení, do ktorých bežne nechodia.



Na jeseň naštartoval Červený nos nový večerný program pre detských onkologických pacientov s názvom Klaunské večerníčky. Má uľahčiť zaspávanie, zlepšiť kvalitu i dĺžku spánku. Zatiaľ sa realizuje v NÚDCH Bratislava, Detskej fakultnej nemocnici Košice a Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.



"Spustenie Klaunských večerníčkov považujem za najvýznamnejšiu udalosť roka 2024. Podarilo sa to vďaka štyrom zdravotným klaunom z nášho tímu, ktorí pod vedením umeleckého riaditeľa program dramaturgicky pripravili, ale aj vďaka našim darcom," poznamenal výkonný riaditeľ Červeného nosa Milan Šagát.



S programom Prezuvky máme zavítali zdravotní klauni 36-krát do domácností s vážne chorými deťmi v dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Hudobný interaktívny program Fidlikára zameraný na podnietenie zmyslových vnemov priviezli žiakom s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením do špeciálnych škôl 63-krát. V priebehu minulého roka pripravili deväťkrát špeciálny týždňový program Cirkus Paciento. Absolvovalo ho spolu 230 dlhodobo hospitalizovaných detí v troch detských liečebniach, na troch onkologických a troch psychiatrických oddeleniach, tvrdí Dobšinská Novomestská.



Klaunov stretli v čakárňach pred ambulanciami deti a ich rodičia 173 ráz. Špeciálne vyškolení klauni pokračovali v pravidelných návštevách dospelých pacientov Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava. "Koncom roka navštívili už tradične aj dospelých, prevažne onkologických pacientov v šiestich nemocniciach. Pre zdravotnícky personál pripravilo združenie dva odborné semináre o využívaní humoru v komunikácii s pacientmi," povedala Dobšinská Novomestská.



V roku 2025 plánuje združenie rozšíriť svoje návštevy na ďalšie detské oddelenia v štyroch nemocniciach, ktoré zatiaľ nenavštevuje. Spolu chcú podľa Šagáta spraviť vyše 3000 klauniád.