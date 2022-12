Vlčan: Podporu zameriame na pestovanie slovenského ovocia a zeleniny

Mojmírovce 1. decembra (TASR) - Podpora slovenských ovocinárov a zeleninárov bude v nasledujúcich rokoch stúpať. Podľa slov ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) pôjdu v najbližších rokoch na podporu takzvanej špeciálnej rastlinnej výroby milióny eur. Vo viacerých oblastiach sa podľa ministra zlepšila situácia producentov ovocia a zeleniny už dnes.



Ako počas seminára o budúcnosti slovenského zeleninárstva a zemiakarstva uviedol minister, zvýšená pomoc je súčasťou zmeny v prístupe slovenskej vlády k podpore špeciálnej rastlinnej výroby. "V strategickom pláne na najbližších päť rokov nastavujeme pravidlá finančnej podpory v celkovej sume viac ako 4 miliardy eur. Z toho dostaneme z Európskej únie (EÚ) 3,38 miliardy eur a 867 miliónov eur pôjde zo štátneho rozpočtu," uviedol Vlčan. Podľa jeho slov tak Slovensko v podpore vyplatenej na hektár dobieha Českú republiku a predbehne Poľsko a Maďarsko.



Nové nastavenia schémy znížia podporu pestovania obilnín a olejnín, ktorých podľa ministra vypestujeme viac, ako potrebujeme. "Pri olejninách je to 167 percent domácej spotreby. My zameriame podporu na pestovanie slovenského ovocia, zeleniny, zemiakov a vinohradov. Pri tejto špeciálne rastlinnej výrobe máme výmeru obrábaných plôch hlboko pod priemerom EÚ. Toto chceme zásadne zmeniť. Máme na to potenciál a kvalitné ovocie a zeleninu vieme vypestovať," vysvetlil Vlčan.



Zároveň pripomenul, že producenti ovocia a zeleniny dostanú pomoc aj na zvládnutie vysokých cien energií. "Tento problém sa ich týka viac, ako je to pri jednoduchej rastlinnej prvovýrobe hustosiatych obilnín alebo olejnín. Tento rok vláda SR prostredníctvom programov ministerstva pôdohospodárstva vyplatila 132 miliónov eur špeciálnej podpory. Keď k tomu pripočítame desať miliónov eur pre potravinárov, tak pôjde historicky o najvyššiu podporu," zdôraznil minister.



Zmeny v nastavení podpory si už všimli aj samotní pestovatelia ovocia a zeleniny. Podľa slov predsedu Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR Jozefa Šumichrasta sa o podpore špeciálnej rastlinnej výroby prestalo hovoriť, ale začalo sa konať. "Táto výroba v minulosti slúžila na pekné fotky zo sadov, ale reálna podpora tomu nezodpovedala. Terajšie vedenie ministerstva si to zobralo za svoje a tá pomoc je citeľná, či už je to vo výzvach alebo v strategickom pláne," skonštatoval.



Zvýšenú podporu si všimla aj výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Jaroslava Kaňuchová Pátková. Podľa jej slov ju už vinohradníci reálne pociťujú. "Dnes je to asi prvýkrát, keď vidíme konkrétne veci v strategickom pláne, vidíme ich vo výzvach. Mimoriadne chcem vyzdvihnúť stransparentnenie procesov. Konečne sú objektívne kritériá nastavené tak, že už tieto procesy nebudú závisieť iba od toho, či sa nejakému hodnotiteľovi projekt páči alebo nepáči. Sú tu reálne kritéria, ktoré pomáhajú vybrať tých, ktorí vinohradníctvo a vinárstvo vedia robiť," zdôraznila.



Podľa ministra pôdohospodárstva je podpora ovocinárov, zeleninárov, ale aj živočíšnej výroby mimoriadne dôležitá, zvlášť v čase, keď je aj v obchodných reťazcoch zvýšený dopyt po slovenských potravinách. "Vďaka nej by v súčasnosti klesajúca krivka potravinovej sebestačnosti Slovenska mohla začať od roku 2030 naozaj rásť," dodal Vlčan.