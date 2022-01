Vlčan:Nový štýtny tajomník rozpracoval veľmi perspektívny koncept pôdy

Bratislava 19. novembra (TASR) - Nový štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Martin Kováč sa dlhodobo zaoberá problematikou vodozádržných opatrení v krajine. Uviedol to počas rokovania vládneho kabinetu šéf agrorezortu Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Kováča v stredu s účinnosťou od 1. februára menovala do funkcie vláda.



Kováč podľa Vlčanových slov rozpracoval veľmi perspektívny koncept pôdy ako vodnej a uhlíkovej banky. "Som veľmi rád, že vláda týmto rozhodnutím potvrdila vážny záujem riešiť boj s klimatickou zmenou aj v oblasti pôdohospodárstva, teda tak v rámci lesov, ako aj poľnohospodárskeho pôdneho fondu," povedal agrominister.



Pôdny fond a kultúrna krajina podľa neho predstavuje totiž až 88 % rozlohy krajiny. "Je veľmi dôležité, aby sme z dlhodobého hľadiska prispievali k zvyšovaniu vodozádržnej kapacity krajiny, aby sa intenzívnejšie mohla realizovať fotosyntéza, prostredníctvom ktorej rastliny 'sťahujú' CO2 z ovzdušia a ukladajú ho do pôdy," poznamenal.



"Verím, že aj s podporou nového štátneho tajomníka budeme ako Slovensko môcť prispieť do diskusie aj na európskej úrovni," podčiarkol Vlčan.



Kováč sa podľa svojich slov "veľa rokov venoval adaptácii štruktúry krajiny na zmenu klímy". "Zmena klímy je jedna z úplne zásadných vecí, ktorá čaká každú jednu krajinu na svete, aby vedela vhodne uspôsobiť pôdohospodárstvo, lesníctvo a narábanie z dažďovou vodou," priblížil Kováč.



"Verím, že sa nám podarí rozpracovaním konceptu uhlíkovej a vodnej banky jednak identifikovať a oceniť ekosystémové služby krajiny a zároveň nájsť finančné zdroje na to, aby sme podporili každého, kto sa aktívne zaoberá krajinou, hospodári v nej a stará sa o krajinu," povedal Kováč. Dôležité podľa neho budú aj pozemkové úpravy, ako aj kooperácia aktérov pôsobiacich na vidieku (spolupráca so samosprávou či miestne akčné skupiny).