Vlk dravý sa stal chráneným živočíchom, J. Budaj podpísal vyhlášku

Bratislava 22. apríla (TASR) - Vlk dravý sa stal chráneným živočíchom. Bude zakázané úmyselne ho odchytávať, zraňovať alebo zabíjať, držať, chovať, prepravovať, predávať či vymieňať. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) vo štvrtok, symbolicky na Deň Zeme, podpísal vyhlášku k zákonu o ochrane prírody, ktorá tam vlka zaraďuje.



Lov vlka sa definitívne končí 1. júna. Spoločenská hodnota vlka bude 3000 eur. Na jednotlivé odstrely bude výnimku udeľovať ministerstvo životného prostredia. Vyhláška určuje aj podmienky pre chovateľov kôz či oviec, ako by mali chrániť zvieratá pred útokom vlka. "Musíme sa snažiť žiť v krajine, v ktorej budú mať ony aj my svoj životný priestor," uviedol Budaj.



Spomenul aj lesoochranárske združenie VLK, ktoré sa dlhodobo pokúšalo o zaradenie vlka medzi chránené živočíchy. "Ich dlhé úsilie, aby sa tento krásny tvor chránil celoročne, sa podarilo," podotkol Budaj. Aktivistom poďakoval, pretože podľa jeho slov bez občianskej podpory by minister životného prostredia bol "veľmi slabá figúra".



Vyhláška okrem iného obsahuje aj ďalšie opatrenia. Envirorezort chce nimi pomôcť prírode, uľahčuje ochranu bezzásahových území, zjednodušuje niektoré výmeny v lesoch, ktoré plánuje. Nechce, aby sa ochrana prírody "bila" s hospodárskymi záujmami, priblížil minister.