Marcinková a Dostál navrhujú zmeny pri odvolávaní komisárky pre deti

Bratislava 20. júla (TASR) - Koaliční poslanci navrhujú zmeny v podmienkach na odvolanie komisárky pre deti a tiež komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. Navrhujú, aby ich bolo možné odvolať napríklad aj v prípade porušovania zákona. Vyplýva to z novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Vladimíra Marcinková (Za ľudí) a Ondrej Dostál (SaS). Marcinková pre TASR uviedla, že sa nechcú návrhom nikomu vyhrážať odvolaním. Zdôraznila však nedostatočné znenie zákona v tejto oblasti.



"Cieľom návrhu zákona je zavedenie nových dôvodov pre odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože platná právna úprava neumožňuje jeho odvolanie, napríklad v prípade porušovania zákonov alebo takého konania, ktoré vyvoláva dôvodné pochybnosti o celkovej spôsobilosti vykonávať verejnú funkciu," argumentujú predkladatelia.



Marcinková pre TASR uviedla, že v súčasnosti existujú dôvodné podozrenia z neprofesionálneho riadenia úradu komisárky pre deti, ako aj z nie úplnej nezávislosti vedenia úradu. "My tieto podozrenia v tomto momente nevieme potvrdiť ani vyvrátiť. Nemáme dostatok informácií," priblížila s tým, že naďalej prebieha poslanecký prieskum v úrade iniciovaný parlamentným ľudskoprávnym výborom. Aj pri ňom podľa jej slov narazili na problém nedostatočnej právnej úpravy.



Doplnila, že ak by aj na niečo prišli a bolo by potrebné zmeniť vedenie úradu, súčasná legislatíva to neumožňuje. "Dôvody sú dnes veľmi zúžené, obmedzujú sa na šesť mesiacov, keď po sebe nie je možné vykonávať túto funkciu. Čiže žiadne morálne predpoklady, porušovanie zákona atď. tento zákon ako dôvod odvolania nepozná," povedala s tým, že aj preto sa rozhodli legislatívu novelizovať.



Na otázku, či to nemôže byť precedens do budúcna, odpovedala, že návrh pripravili tak, aby nebolo možné niekoho neodôvodnene odvolávať. Podčiarkla, že ako predkladatelia sa nechcú návrhom nikomu vyhrážať odvolávaním. Za dôležité však považujú, aby právna úprava poznala takúto možnosť. Prípadné odvolanie Viery Tomanovej z funkcie je podľa jej slov predčasné.



Predkladatelia v dôvodovej správe vysvetľujú, že súčasnú platnú legislatívu nepovažujú za vyhovujúcu. Umožňuje podľa nich, aby verejné funkcie zastávali osoby, ktoré napríklad flagrantne porušujú alebo nerešpektujú platné právo, uzatvárajú pre štát nevýhodné zmluvy, presadzujú personálnu politiku založenú na rodinkárstve alebo ktoré vykonávajú svoju pôsobnosť nekompetentným spôsobom.