Zástupcovia menšín sa ohradzujú voči aktivitám poslanca Gyimesiho

Bratislava 22. septembra (TASR) – Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny (VNMES) sa ohradil voči ostatným aktivitám poslanca Národnej rady SR Györgya Gyimesiho (OĽANO). Zástupcovia menšín v nich vidia znehodnocovanie práce volených zástupcov národnostných menšín.



Členovia VNMES kritizujú Gyimesiho návrh novely o používaní jazykov národnostných menšín. "Poslanecký návrh považujú z vecného a obsahového hľadiska za zlé riešenie a taktiež namietajú, že jeho predloženie nekonzultoval so zástupcami národnostných menšín," tlmočil názor poradného a koordinačného orgánu splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky. O prijatí uznesení má splnomocnenec zároveň informovať príslušné výbory Národnej rady SR.



Gyimesi vo svojom návrhu novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín zavádza možnosť pre obce označiť šípové smerníky aj v menšinovom jazyku. Kritici mu však vyčítajú, že tak robí spôsobom, ktorý, naopak, zužuje aktuálnu interpretáciu zákona.



Poukazujú pritom na to, že Gyimesi chce okrem doplnenia paragrafu 4 o možnosti obce používať dvojjazyčné názvy na šípových smerníkoch doplniť v inom odseku vetu, že medzi nápisy a oznamy pre informovanie verejnosti, ktoré môže byť uvedené aj v menšinovom jazyku, nepatria informácie určené účastníkom cestnej premávky prostredníctvom dopravných značiek. Poslanec vychádza z toho, že dopravné značky slúžia na informovanie účastníkov cestnej premávky, nie na informovanie verejnosti.



Mimoparlamentná strana Most-Híd upozornila, že takýmto spôsobom v obciach nové dvojjazyčné šípové smerníky nepribudnú. Poukazuje pritom na to, že umiestnenie smerníkov nemajú v kompetenciách obce, ale štát, prípade vyššie územné celky. Všeobecné vyčlenenie dopravných značiek zo skupiny nápisov, pri ktorých v obci s príslušným zastúpením národnostnej menšiny možno použiť okrem štátneho aj menšinový jazyk, navyše môže viesť podľa strany k zúženiu možnej aplikácie paragrafu.



Výhrady k zneniu návrhu má aj mimoparlamentná strana SMK, ktorá chce s poslancom o nich hovoriť, Aliancia upozornila, že Gyimesiho návrh rieši len časť agendy, "aj to nešťastnou formuláciou možnosti a nie povinnosti".