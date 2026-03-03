< sekcia Slovensko
V Novom Sade odovzdali ceny slovenským žiakom za najkrajšie rozprávky
Ocenenia si z rúk predsedníčky NRSNM Dušanky Petrákovej prevzali žiaci slovenských tried materských a základných škôl v Srbsku v sprievode svojich pedagógov.
Autor TASR
Nový Sad 3. marca (TASR) – V sídle Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) v Novom Sade sa v utorok uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazom medzinárodného konkurzu Slovenské rozprávky z celého sveta 2025. Odmenených bolo celkovo 22 žiakov, informuje spravodajca TASR.
Súťaž, ktorej cieľom je podpora literárnej tvorivosti mladých talentov, zorganizovalo a Ministerstvo školstva, vedy, vývoja a mládeže SR. Podujatie potvrdilo väzby medzi slovenskou menšinou vo Vojvodine a materskou krajinou v oblasti vzdelávania a kultúry. Atmosféru podujatia a úroveň zaslaných prác vyzdvihla predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dušanka Petráková.
„Ide o literárne, tiež výtvarné, ako aj o kolektívne práce... Vďační musíme byť aj pedagógom, ktorí deti zapájajú a na ten spôsob si chránime svoju slovenskosť, kultúru, tradíciu a to, čo vlastne sme,“ uviedla Petráková.
Odmenení žiaci pochádzajú z Báčskeho Petrovca, Kovačice, Pivnice, Erdevíka, Lugu, Kysáča a zo Selenče. Vychovávateľka v Materskej škole Lienka v Báčskom Petrovci Božena Levarská uviedla, že deti v škôlke často kreslia a zapájajú sa do súťaží.
„Deti to robia s radosťou, skúšajú a skúmajú rôzne techniky. My sme tam, aby sme ich podporili, ich tvorivosť, a hlavne na takéto výzvy reagujeme, zvlášť na túto, lebo sú to rozprávky z celého sveta,“ spresnila Levarská.
Slávnostný akt v NRSNM sa niesol v duchu ocenenia kreatívneho prístupu k slovenskému slovu, ktorý je dôležitý pre zachovanie národnej identity budúcej generácie Slovákov v Srbsku.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
