< sekcia Slovensko
V Novom Sade súťažili mladí slovenskí recitátori
Prednesy všetkých recitátorov sledovala hodnotiaca porota, ktorá najúspešnejších odmenila.
Autor TASR
Nový Sad 17. novembra (TASR) – V priestoroch verejnoprávnej Rádio-televízie Vojvodiny (RTV) v Novom Sade sa v sobotu konala 51. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov. Akciu zorganizovala rozhlasová redakcia programu v slovenskom jazyku RTV, informuje spravodajca TASR.
Na tohtoročnom podujatí vystúpilo 51 recitátorov zo 17 slovenských obcí vo Vojvodine a súťažili v piatich kategóriách – prednes poézie žiakov nižších ročníkov základných škôl, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov základných škôl, prednes prózy, prednes poézie stredoškolákov a študentov, a piatou zložkou bol prednes poézie žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, čiže slovenčinu sa vyučujú ako nematerinský jazyk.
Prednesy všetkých recitátorov sledovala hodnotiaca porota, ktorá najúspešnejších odmenila. „To, o čom najviac hovoríme už roky, keď ide o túto súťaž, je to, že je pre recitátorov vždy najdôležitejšie vybrať si vhodnú báseň... Bolo recitátorov, ktorí mali prednes dobrý, ale proste báseň pre nich nebola vhodná,“ zhodnotila pre TASR členka poroty Zuzana Týrová. Pochválila však účasť zástupcov z viacerých lokalít, a to aj takých, ktoré v minulosti nezvykli byť zastúpené, ako Laliť, Biele Blato, Erdevík či Binguľa.
Podľa Týrovej by mali účastníci Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov zvlášť prihliadať na správnu výslovnosť. Veľmi časté je podľa nej osobitné spodobovanie či zdvojené spoluhlásky, ale aj srbský prízvuk,“ konštatovala Týrová s tým, že je preto dobré mať na súťaži viac kategórií.
Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečil Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zatiaľ čo Matica slovenská v Srbsku pre všetkých účastníkov zabezpečila knihy. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov sa začala realizovať v roku 1969 a dosiaľ sa na nej predstavilo viac ako 2000 slovenských vojvodinských recitátorov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)
Na tohtoročnom podujatí vystúpilo 51 recitátorov zo 17 slovenských obcí vo Vojvodine a súťažili v piatich kategóriách – prednes poézie žiakov nižších ročníkov základných škôl, prednes poézie žiakov vyšších ročníkov základných škôl, prednes prózy, prednes poézie stredoškolákov a študentov, a piatou zložkou bol prednes poézie žiakov základných škôl, ktorí navštevujú hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, čiže slovenčinu sa vyučujú ako nematerinský jazyk.
Prednesy všetkých recitátorov sledovala hodnotiaca porota, ktorá najúspešnejších odmenila. „To, o čom najviac hovoríme už roky, keď ide o túto súťaž, je to, že je pre recitátorov vždy najdôležitejšie vybrať si vhodnú báseň... Bolo recitátorov, ktorí mali prednes dobrý, ale proste báseň pre nich nebola vhodná,“ zhodnotila pre TASR členka poroty Zuzana Týrová. Pochválila však účasť zástupcov z viacerých lokalít, a to aj takých, ktoré v minulosti nezvykli byť zastúpené, ako Laliť, Biele Blato, Erdevík či Binguľa.
Podľa Týrovej by mali účastníci Rozhlasovej súťaže mladých recitátorov zvlášť prihliadať na správnu výslovnosť. Veľmi časté je podľa nej osobitné spodobovanie či zdvojené spoluhlásky, ale aj srbský prízvuk,“ konštatovala Týrová s tým, že je preto dobré mať na súťaži viac kategórií.
Odmeny pre najúspešnejších recitátorov zabezpečil Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, zatiaľ čo Matica slovenská v Srbsku pre všetkých účastníkov zabezpečila knihy. Rozhlasová súťaž mladých recitátorov sa začala realizovať v roku 1969 a dosiaľ sa na nej predstavilo viac ako 2000 slovenských vojvodinských recitátorov.
(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)