Vnútornú bezpečnosť SR vlani ovplyvnila pandémia i vojna na Ukrajine

Bratislava 24. augusta (TASR) - Vnútorná bezpečnosť Slovenska bola minulý rok ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19, ale aj vývojom v orgánoch činných v trestnom konaní (OČTK). Vyplýva to zo Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2021, ktorú schválila vláda na stredajšom rokovaní.



Dianie na Slovensku ovplyvnila v prvých mesiacoch roka silná vlna pandémie. "Vláda SR pracovala v náročnom prostredí, ktoré bolo poznamenané obrovským náporom na zdravotnícky systém," píše sa v správe. Skonštatovala, že pandémia ovplyvnila ekonomiku krajiny, kriminalitu a nelegálnu migráciu.



Kancelária Bezpečnostnej rady SR v druhej polovici roka koordinovala odbornú pracovnú skupinu pre obnovu dôvery v právny štát. Analyzovala, vyhodnocovala a navrhovala nástroje na zvýšenie záruk zákonnosti a ústavnosti, poukazuje správa.



Pokračovali aktivity ohrozujúce bezpečnosť a mier vo svete, ktoré mali dosah aj na Slovensko. Išlo predovšetkým o oslabovanie multilateralizmu, porušovanie medzinárodných záväzkov štátov, jednostranné konanie viacerých štátov aj s využitím vojenskej sily, pokračujúce škodlivé aktivity v kybernetickom priestore či snahy o získanie strategickej technologickej prevahy.



Zo správy ďalej vyplýva, že pokračovali hybridné aktivity tretích strán na oslabenie jednoty a súdržnosti Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Ich zámerom bolo ovplyvňovať politické rozhodovanie a verejnú mienku, spochybňovať hodnotovú orientáciu spoločnosti, ako aj manipulovať rôzne skupiny verejnosti s cieľom negatívne ovplyvniť realizáciu bezpečnostných záujmov SR.



"V rámci snáh o oslabenie jednoty a súdržnosti EÚ a NATO zneužívalo Bielorusko úmyselne vyvolanú migráciu osôb najmä z krajín Blízkeho východu," uviedla správa. Neskôr bola táto činnosť hodnotená ako prvok hybridnej vojny Ruska proti členským štátom EÚ. "Dianie v Bielorusku malo čiastočne prikryť hromadenie ozbrojených síl Ruskej federácie na hranici s Ukrajinou," tvrdí.



Stupňovanie napätia v blízkosti ukrajinských hraníc zdôraznilo podľa správy potrebu riešiť problematiku prenosu utajovaných skutočností. Vylepšiť by sa mala praktická stránka medzi niektorými ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj vo vzťahu k NATO. "Z dôvodu posúdenia nevyhnutnosti riešiť uvedenú problematiku bude potrebné zistiť informáciu o stave zabezpečenia schopnosti prenosu utajovaných skutočností na jednotlivých rezortoch," poukázala správa.



Deklaruje, že vlani prijímali opatrenia na zachovanie bezpečnosti. Do budúcnosti je potrebné aktualizovať plány na riešenie krízových situácií najmä na strategickej úrovni.