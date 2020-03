Vnútroštátne vlaky premávajú podľa sobotňajšieho cestovného poriadku

Bratislava 14. marca (TASR) - Vnútroštátne vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) budú od soboty premávať každý deň až do odvolania podľa grafikonu, ktorý inak platí počas soboty. Robia tak v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Obmedzené budú počas víkendu aj nákupné centrá, otvorené budú len potraviny, lekárne a drogérie.



Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) od piatka (13. 3.) od 7.00 h zastavili medzinárodnú osobnú dopravu. Žiadne vlaky nebudú vypravené do zahraničia a žiadne ani nebudú vpúšťané na územie SR.



Vlakový a autobusový dopravca RegioJet na základe nariadenia vlády ČR a tiež opatrení vlády SR prerušil predaj a prevádzku svojich medzinárodných vlakových a autobusových spojov, a to zatiaľ do 5. apríla. Cestujúcim, ktorí majú rezervácie na spoje s odchodmi v termíne do 5. apríla, budú automaticky vrátené peniaze za lístky bez stornovacieho poplatku.



K obmedzeniu prímestskej autobusovej dopravy pristúpili aj krajské samosprávy.



Prevádzku medzinárodných spojov pozastavil aj autobusový dopravca Slovak Lines do Viedne, Budapešti a Hainburgu. Rovnako predčasne ukončil jednodňové lyžiarske zájazdy na rakúsky Stuhleck.



Obmedzenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy je súčasťou nariadení, ktoré prijal ústredný krízový štáb z dôvodu výskytu nového koronavírusu.