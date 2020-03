Vo februári bolo veľmi teplo, na viacerých miestach výrazne pršalo

Bratislava 4. marca (TASR) - Február bol veľmi teplý a na viacerých miestach Slovenska aj daždivý. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. Počas februára sa na Slovensko podľa meteorológov často dostával v západnom až severozápadnom prúdení teplý a vlhký morský vzduch.



"Mesiac ako celok bol v nižších a stredných polohách teplotne výrazne nadnormálny. Odchýlka priemernej mesačnej teploty od normálu 1981 - 2010 dosiahla väčšinou +3,5 až +4,5 stupňa Celzia, ojedinele aj viac," informuje o tom SHMÚ. Doplnil, že mesiac bol ako celok na dané pomery veľmi teplý predovšetkým na juhozápade. Napríklad v Kuchyni na Záhorí dosiahla odchýlka až +5,4 stupňa Celzia.



V Hurbanove bol tohtoročný február tretím najteplejším februárom od roku 1901 s priemernou teplotou +5,8 stupňa Celzia. Ešte teplejší február bol v Hurbanove v roku 2016 a úplne najteplejší február v histórii pozorovaní bol v Hurbanove pred 54 rokmi. V roku 1966 priemerná februárová teplota dosiahla +6,5 stupňa Celzia.



Najvyššiu teplotu za celý mesiac namerali 25. februára v Mužli pri Štúrove. Vtedy tam bolo +18,7 stupňa Celzia. Naopak, najnižšia teplota v polohách do 1000 metrov nad morom za celý február bola 8. februára na Orave v obci Novoť. Namerali tam -14,7 stupňa Celzia.



"Rozhodujúce zrážky vypadávali pri silnom západnom až severozápadnom prúdení. Preto boli najvyššie mesačné úhrny na veľkej ploche zaznamenané predovšetkým v Žilinskom, Trenčianskom kraji a tiež aj v oblasti Banskej Bystrice," uviedli meteorológovia. Na mnohých miestach v týchto oblastiach spadlo 70 až 150 milimetrov zrážok, ojedinele aj výrazne viac. Napríklad v Oravskej Lesnej namerali až 193 milimetrov.



V južnej polovici západného Slovenska, na juhu stredného Slovenska a na východe boli podľa SHMÚ mesačné úhrny zväčša výrazne nižšie, a to 30 až 60 milimetrov. Napriek tomu to pre túto časť Slovenska znamenalo väčšinou normálne množstvo zrážok na daný mesiac. "Úplne najvyšší mesačný úhrn pre polohy do 1000 metrov nad morom sme pozorovali v Motyčkách pri Banskej Bystrici. Spadlo tu 203 milimetrov. Naopak, najmenej zrážok spadlo v Spišských Vlachoch, len 11 milimetrov," priblížili meteorológovia.



Snehu bolo podľa nich v nižších polohách veľmi málo a na juhozápade v polohách do 200 metrov nad morom sa nevyskytol ani jeden jediný deň so súvislou snehovou pokrývkou. Vo vysokých horských polohách snehu však počas mesiaca výraznejšie pribúdalo.