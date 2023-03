Vo štvrtok bude o poskytnutí migov Ukrajine rokovať zahraničný výbor

Bratislava 15. marca (TASR) - O okolnostiach poskytnutia stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu bude vo štvrtok (16. 3.) napoludnie rokovať Zahraničný výbor Národnej rady (NR) SR. Zvolal ho jeho šéf Marián Kéry (Smer-SD). Chce diskutovať o tom, že dočasne poverená vláda nemôže rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. Kéry odovzdanie migov považuje za takú otázku.



Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico na tlačovej konferencii vyhlásil, že odovzdanie migov Ukrajine by bol "otvorený prejav nepriateľstva voči Ruskej federácii". Označil to za protiústavný krok. Myslí si, že je nesprávne, keď parlament nechcel rokovať o poskytnutí stíhačiek.



Mimoparlamentné hnutie Republika odmieta odovzdanie stíhačiek Ukrajine, považuje to za protiústavné. Znamenalo by to podľa hnutia zaťahovanie Slovenska do konfliktu na Ukrajine. Predstavitelia Republiky na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásili, že dočasne poverená vláda nemá mandát, aby poskytla stíhačky. Hovorili o tom, že by mohlo ísť aj o zneužívanie právomoci verejného činiteľa.



Dočasne poverený premiér Eduard Heger v stredu potvrdil, že o odovzdaní stíhačiek rozhodne vláda po dokončení medzinárodných rokovaní. Tvrdí, že medzi členmi vlády je na tom zhoda. Spôsob poskytnutia techniky bude podľa jeho slov v súlade s Ústavou SR a verejnosť sa ho dozvie po dokončení medzinárodných rokovaní.



Ukrajina požiadala Slovensko o poskytnutie stíhačiek na obranu pred ruskou agresiou. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď deklaruje, že migy už Slovensko nebude používať a na obranu SR nie sú dôležité. Získať za ne možno náhradu vo výške 900 miliónov dolárov, ktorá zahŕňa aj najmodernejšiu vojenskú techniku zo Spojených štátov.