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Vo štvrtok má byť opäť horúco, niekde však hrozia búrky
Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Vo štvrtok (6. 8.) má byť na území Slovenska opäť horúco. Pre okresy na západnom a južnom Slovensku a niektoré okresy v strede a na východe krajiny vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Teploty majú dosahovať nad 38 stupňov Celzia, informujú o tom meteorológovia na svojom webe.
Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je podľa SHMÚ vysoká. Výstrahy tretieho stupňa platia od 12.00 do 20.00 h.
Výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami platia pre okres Malacky v Bratislavskom kraji, okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskobystrickom kraji, okresy Gelnica, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, okresy Senica a Skalica v Trnavskom kraji a pre takmer všetky okresy v Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto okresoch sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia.
Pre okresy Námestovo a Tvrdošín vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. V týchto okresoch sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Zároveň v okresoch Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Čadca platí počas štvrtka od 18.00 h výstraha prvého stupňa pred búrkami. V týchto okresoch je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov. Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie,“ uviedol SHMÚ. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.
Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je podľa SHMÚ vysoká. Výstrahy tretieho stupňa platia od 12.00 do 20.00 h.
Výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami platia pre okres Malacky v Bratislavskom kraji, okresy Banská Bystrica a Brezno v Banskobystrickom kraji, okresy Gelnica, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, okresy Senica a Skalica v Trnavskom kraji a pre takmer všetky okresy v Trenčianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. V týchto okresoch sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 35 stupňov Celzia.
Pre okresy Námestovo a Tvrdošín vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. V týchto okresoch sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Zároveň v okresoch Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Žilina, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo a Čadca platí počas štvrtka od 18.00 h výstraha prvého stupňa pred búrkami. V týchto okresoch je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov či podjazdov. „Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch, ako lámanie konárov stromov, pád slabších stromov či menšie škody na strechách budov. Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie,“ uviedol SHMÚ. Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.