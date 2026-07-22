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Vo štvrtok popoludní nebude možné podať žiadosť o vodičský preukaz
Od piatka (24. 7.) 8.00 h už budú pracoviská dokladov Policajného zboru opäť poskytovať služby v štandardnom režime.
Autor TASR
Bratislava 22. júla (TASR) - Vo štvrtok (23. 7.) od 12.00 h nebude na pracoviskách dokladov polície možné podať žiadosť o vodičský ani medzinárodný vodičský preukaz. Dôvodom je modernizácia systému na vydávanie vodičských preukazov. Informoval o tom Policajný zbor na sociálnej sieti.
„Občanov, ktorí mali na štvrtkové popoludnie rezervovaný termín na vybavenie žiadosti, budú naši zamestnanci telefonicky kontaktovať, aby sa dohodli na náhradnom termíne,“ priblížili policajti.
Od piatka (24. 7.) 8.00 h už budú pracoviská dokladov Policajného zboru opäť poskytovať služby v štandardnom režime.
„Občanov, ktorí mali na štvrtkové popoludnie rezervovaný termín na vybavenie žiadosti, budú naši zamestnanci telefonicky kontaktovať, aby sa dohodli na náhradnom termíne,“ priblížili policajti.
Od piatka (24. 7.) 8.00 h už budú pracoviská dokladov Policajného zboru opäť poskytovať služby v štandardnom režime.