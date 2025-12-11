Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Slovensko

Vo štvrtok večer aj v piatok ráno si treba dávať pozor na hmlu

.
Hmla pri meste Detva na južnom úpätí pohoria Poľana. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 11. decembra (TASR) - Vo štvrtok večer aj v piatok ráno (12. 12.) si treba dávať pozor na hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie Slovenska s predbežnou platnosťou až do piatka 9.00 h.

Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ poznamenali.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených