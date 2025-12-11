< sekcia Slovensko
Vo štvrtok večer aj v piatok ráno si treba dávať pozor na hmlu
Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Vo štvrtok večer aj v piatok ráno (12. 12.) si treba dávať pozor na hmlu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie Slovenska s predbežnou platnosťou až do piatka 9.00 h.
Vo všetkých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ poznamenali.
