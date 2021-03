V Británii odhalili novodobé otrokárstvo, obvinení sú aj Slováci

Bratislava 15. marca (TASR) - Medzinárodný vyšetrovací tím TENYCAPE odhalil novodobé otrokárstvo na území Veľkej Británie, do ktorého sú zapojení aj Slováci. V prípade obchodovania s ľuďmi boli zadržaní a obvinení ôsmi občania SR vo veku od 18 do 53 rokov pochádzajúci z východoslovenskej obce Krompachy, v súčasnosti žijúci vo Veľkej Británii. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



K páchaniu trestnej činnosti malo podľa vyšetrovania dochádzať v období rokov 2016 až 2020. Vykorisťovaných malo byť minimálne osem osôb, päť mužov a tri ženy, vo veku od 23 do 30 rokov. "Poškodené osoby, ktoré boli v zraniteľnom postavení, zlej sociálnej a finančnej situácii, mali byť zlákané a prepravené na nútenú prácu v rôznych odvetviach (napríklad mäsovýroba, stavebníctvo) z Krompách do Anglicka, do mesta v okrese Staffordshire," priblížila Bárdyová.



Ubytovaní boli vo veľmi skromných podmienkach, bez osobných dokladov, ktoré im odobrali. Nemohli sa voľne pohybovať, pracovali bez nároku na oddych a bez pracovných zmlúv viac ako 12 hodín denne. Celý príjem z pracovnej činnosti museli odovzdávať aj s prídavkami na deti, ktoré boli spolu s nimi prevezené do Anglicka. Doposiaľ preukázaná výška finančných prostriedkov, o ktorú sa mali obvinení obohatiť, predstavuje 208.000 eur.



"Niektorí členovia tejto organizovanej skupiny za porušenie zákona o modernom otroctve, krádeže a príjmoch z trestnej činnosti môžu byť odsúdení až na doživotný trest odňatia slobody. Súdne pojednávanie s obvinenými bude prebiehať vo Veľkej Británii," poznamenala Bárdyová.



Medzinárodný vyšetrovací tím vznikol medzi príslušníkmi národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície. Dozor nad zachovaním zákonnosti vykonávala Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska zastúpeným Korunnou prokuratúrou West Midlands a Políciou Staffordeshire pod záštitou Európskej inštitúcie Eurojust.